世界杯2026｜高普接掌德国帅印首日即开火 威胁传媒不尊家人私隐即辞职

前利物浦功勋名帅高普（Jurgen Klopp）周五正式亮相，获委任为德国国家队新任主教练，接替在世界杯不敌巴拉圭后下课的拿格斯文。现年59岁的高普与德国足协签下了一份为期4年的合约，目标直指2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥合办的世界杯。然而，这位性格火爆的教头在上任首场记者会上便大发雷霆，向现场传媒发出最严厉的警告，若有任何人胆敢骚扰其家人、不尊重其家族私隐，他将会毫不犹豫地即时辞职。

高普向传媒施下马威

高普在记者会上强调自己是出于国家荣誉感才接下这份工作，而非为了金钱或急于重返球坛。随后，他直接对著台下的记者开火：「如果未来的任何时刻，你们觉得我做得不够好，我会主动离职，一分钱的遣散费都不会要。但是，如果你们去骚扰我的家人、不留给他们空间，我也会立刻辞职！我亲眼目睹了拿格斯文(Julian Nagelsmann)和杜曹(Thomas Tuchel)在任内所承受的舆论暴力，我唯一的要求是，请针对我个人进行批评，无论战术奏效与否，我都会一力承担。」

自掏百万欧罗解约承诺配合球会调配

高普先前出任红牛（RedBull）集团的全球足球主管，如今为了国家队帅印，他向红牛慈善基金捐出100万欧罗(约892万港元)作为解约金，并承诺未来率领国家队前往莱比锡进行3场比赛以完成解约。

作为赛程过密的长期批评者，高普上任后承诺会做个体贴的国家队主帅。他表明会积极听取各球会教练的意见，绝不盲目压榨球员：「如果球会教练向我反映某球员已连续踢了四场，不宜征召，我会大方接受，绝不会与球会争个你死我活。」

