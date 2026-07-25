英超｜马列斯卡上任即向宿敌曼联挑机 「曼城绝不步红魔后费格逊崩盘后尘」

曼城新帅马列斯卡（Enzo Maresca）继承前任哥迪奥拿（Pep Guardiola）大胆言论的风格，首度会见传媒便急不及待向同市死敌曼联开火挑机，豪言曼城拥有全英超最顶级、最稳健的球会管理结构，绝对不会像当年的红魔鬼一样，在费格逊（Alex Ferguson）离任后便彻底崩盘，沦为平庸球队！

上任即向曼联「抽水」

曼联自功?主帅费格逊离任后成绩一落千丈，渐渐失去豪门的底气，首位继任人莫耶斯（David Moyes）接费爵耶捧后，在短短十个月内便因战绩崩盘而惨遭解雇。如今轮到曼城的功?主帅哥迪奥拿离任，接手的马列斯卡乘机向曼联「抽水」：「我认为哥迪奥拿是过去 25 年来世界上最出色的教练，接替他是无上的荣幸 。历史表明，当一位执教多年的功勋神帅离队后，球会总会经历一段痛苦的挣扎期，就像当年的曼联失去费格逊后，至今都无法再染指英超或欧联冠军 。」

曼城的组织驾构是曼联无可比拟

然而，马列斯卡强调，曼城的底气在于其无懈可击的组织架构，这是同市宿敌曼联根本无法比拟的：「这是一次巨大的挑战，但我认为球会的组织结构才是决定一切的关键 。曼城在过去 17 年里仅仅换过三位主帅，这在现代足球中简直是不可思议的奇迹 。这项极其稳健的管理体系，正是让我坚信自己能做好这份工作、并延续曼城过去 15 年辉煌盛世的最大原因 ！」