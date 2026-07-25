Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜马列斯卡上任即向宿敌曼联挑机 「曼城绝不步红魔后费格逊崩盘后尘」

足球世界
更新时间：13:49 2026-07-25 HKT
发布时间：13:49 2026-07-25 HKT

曼城新帅马列斯卡（Enzo Maresca）继承前任哥迪奥拿（Pep Guardiola）大胆言论的风格，首度会见传媒便急不及待向同市死敌曼联开火挑机，豪言曼城拥有全英超最顶级、最稳健的球会管理结构，绝对不会像当年的红魔鬼一样，在费格逊（Alex Ferguson）离任后便彻底崩盘，沦为平庸球队！

上任即向曼联「抽水」

曼联自功?主帅费格逊离任后成绩一落千丈，渐渐失去豪门的底气，首位继任人莫耶斯（David Moyes）接费爵耶捧后，在短短十个月内便因战绩崩盘而惨遭解雇。如今轮到曼城的功?主帅哥迪奥拿离任，接手的马列斯卡乘机向曼联「抽水」：「我认为哥迪奥拿是过去 25 年来世界上最出色的教练，接替他是无上的荣幸 。历史表明，当一位执教多年的功勋神帅离队后，球会总会经历一段痛苦的挣扎期，就像当年的曼联失去费格逊后，至今都无法再染指英超或欧联冠军 。」

曼城的组织驾构是曼联无可比拟

然而，马列斯卡强调，曼城的底气在于其无懈可击的组织架构，这是同市宿敌曼联根本无法比拟的：「这是一次巨大的挑战，但我认为球会的组织结构才是决定一切的关键 。曼城在过去 17 年里仅仅换过三位主帅，这在现代足球中简直是不可思议的奇迹 。这项极其稳健的管理体系，正是让我坚信自己能做好这份工作、并延续曼城过去 15 年辉煌盛世的最大原因 ！」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:48
台风红霞．持续更新︱天文台改发三号强风信号 料未来一两小时或受冰雹影响
社会
21分钟前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
6小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
9小时前
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
1小时前
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
01:06
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
22小时前
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造 28岁神奇再度发育 揭廖安丽前夫叶青霖出家真相
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
影视圈
5小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
台风红霞逼近，深圳将台风预警升至蓝色。微博@中国天气
台风红霞︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」
湾区时事
5小时前
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
02:29
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
社会
6小时前