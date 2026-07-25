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世界杯2026｜「放生巴洛根」投诉遭驳回 国际奥委会拒查特朗普恩芬天奴红牌案

足球世界
更新时间：13:16 2026-07-25 HKT
发布时间：13:16 2026-07-25 HKT

美加墨世界杯虽然落幕，但围绕美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）红牌离奇获得「缓刑」的特权丑闻却余波未了。人权组织「FairSquare」早前向国际奥委会（IOC）正式申诉，指控身为奥委会成员的国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），因顶不住美国总统特朗普（Donald Trump）施压而插手「放生」巴洛根，严重违反政治中立。然而，国际奥委会昨日发表声明，以无权过问国际单项运动总会内部行政为由，强硬驳回申诉，宣布拒绝对恩芬天奴展开任何调查！

特朗普亲致电求情 红牌缓刑惹公愤

这宗丑闻源于 32 强赛事，美国前锋巴洛根因粗野侵犯波斯尼亚球员而被出示红牌，原定 16 强对比利时需停赛。然而，美国总统特朗普随后公开承认，曾亲自致电恩芬天奴要求重新审查判决；仅数小时后，FIFA 纪律委员会便破天荒将巴洛根的停赛令改为缓刑执行，特许他在对比利时一役中上阵。这记世界杯历史上史无前例的红牌缓刑，引来铺天盖地质疑。欧洲足协（UEFA）狠批决定不可理喻、不可接受，欧洲足协主席施费林（Aleksander Ceferin） 更被指因此愤而拒绝出席决赛以示抗议。

奥委会强硬「挡箭」：足协独立自治 投诉超出管辖权

虽然外界群情汹涌，但国际奥委会依旧为恩芬天奴挡驾，道德委员会发表声明指：「根据《奥林匹克宪章》，各国际单项运动总会（如 FIFA）保持绝对的独立与自主。本次投诉纯属国际足协内部管理、其与政府的关系及运动规则的执行，超出了奥委会道德委员会的管辖权。因此，我们将不会对此展开任何调查。」
 

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