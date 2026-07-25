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英超｜马列斯卡无惧后巨人魔咒 有信心延续球会的强势

足球世界
更新时间：12:16 2026-07-25 HKT
发布时间：12:16 2026-07-25 HKT

曼城正式迈入新时代，接替功哥迪奥拿（Pep Guardiola）领军曼城的马列斯卡（Enzo Maresca），周五首度以召开季前新闻发布会。面对传媒，这位前车路士领队显得踌躇满志，豪言接替球会功勋主帅哥迪奥拿是无上荣幸，更直言无惧历史上曼联及阿仙奴在功勋主帅离队后的崩盘魔咒，并暗示有信心留住世界杯金球奖（MVP）得主洛迪（Rodri）。

致敬哥帅挑战「后巨人魔咒」

曾担任哥迪奥拿副手的马列斯卡，重返曼城大本营显得驾轻就熟：「我认为哥迪奥拿是过去 25 年来世界上最出色的教练，历史表明，当一位执教多年的神级主帅离队后（如费格逊及云加），球队总会有些挣扎。但这是一个美妙的挑战，我要确保这家球会和球迷能立即延续正确的步伐。回到这里的感觉非常好。」

大派定心丸 洛迪术后归队

对于刚刚带领西班牙称霸世界杯、近日疯传获得皇家马德里全力挖角的防中灵魂洛迪，马列斯卡在会上极力粉碎离队传闻：「围绕顶级球员总会有很多转会传闻，我一点都不担心，这很正常。每一位主教练都渴望拥有他。洛迪周一需要接受背部微创手术，之后需要好好度假、休息和康复，随后他就会回到这里，继续与我们并肩作战。」

转会市场仍有后手

曼城今夏已大洒 1.16 亿英镑签入英格兰国脚艾利洛安达臣（Elliot Anderson），马列斯卡暗示，球会的扩军行动远未结束，将在右闸及防中位置继续寻求新血，为新球季4线作战做好万全准备。
 

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