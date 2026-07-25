英超｜曼联季前热身5:0大炒洛辛堡 卡域克满意备战进度：全员健康最重要

在洛辛堡对曼联的季前热身赛中，曼联展现出强大火力，作客以5:0大炒这支挪威球队。红魔鬼今仗上下半场派出两套完全不同的阵容应战，凭借一众年轻小将及新援的出色发挥轻松大胜。赛后主帅卡域克（Michael Carrick）接受访问时，对球队展现的创造力及防守表现赞不绝口，并强调现阶段「零伤病」是最理想的结果。

半场换全队 小将发威派五蛋

今仗曼联开局顺利，上半场先由小将拉斯（Lacey）破网打破僵局，新援中坚约罗（Yoro）亦曾起脚中柱。换边后，红魔鬼攻势更加凌厉，舒克斯（Joshua Zirkzee）、迪云尼（Devine）、阿马斯（Amass）及伊顿威廉斯（Ethan Williams）连入四球，最终以5:0大胜对手。

卡域克赛后直言这是「非常棒的一天」：「零封对手、取得入球，而且所有上阵球员看起来都没有新增伤病，在季前备战阶段，这就是最理想的结果。」他强调，虽然技战术需要不断打磨，但现时首要任务是保证球员健康及稳步完成体能储备。对于今仗轮换两套11人阵容，卡域克认为价值极大：「季前备战就是要循序渐进，部分球员需要更多实战时间，同时也要做好负荷管理。球队现时正朝著正确的方向稳步前进。」

创造力拉满 防线稳健助教收货

今仗多名年轻球员后备落场表现抢眼，踢出行云流水的攻势，卡域克对此感到由衷高兴：「下半场入替的年轻小将表现极之亮眼，团队配合非常流畅。看到球员们充满自信、敢于展现自我并突破上限，他们完全配得上这些入球。」他亦指出，一线队老将正慢慢找回比赛节奏，逐渐适应连续赢波的良性循环，这对球队非常关键。

除了进攻端火力全开，卡域克亦点名赞赏防线表现：「全队整体防守体系运转流畅，靠著团队协作为门将分担了大量压力。能够保持清白之身永远是一件令人愉快的乐事。」

下仗硬撼马体会 候世杯国脚归队

曼联下一场热身赛将移师瑞典斯德哥尔摩，硬撼西甲劲旅马德里体育会（马体会）。距离英超开锣尚余四周，卡域克对备战进度感到乐观：「整体态势很不错。稍后参加完世界杯的国脚将会陆续归队合练。我们需要一点耐心，稳步推进计划，核心依然是全员保持健康。随著备战深入，球员的状态只会越来越好。」