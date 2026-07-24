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世界杯2026｜特朗普施压红牌缓刑事件余波未了 惊爆涉博彩不寻常活动遭监管机构调查

足球世界
更新时间：19:30 2026-07-24 HKT
发布时间：19:30 2026-07-24 HKT

美国的巴洛根（Folarin Balogun）于世界杯32强对波斯尼亚领红牌，之后美国总统特朗普（Donald Trump）向国际足协(FIFA)主席恩芬天奴（Gianni Infantino）比意见，要求重新检视这面红牌，最终停赛一场获改判缓刑，让他可在 16 强对比利时上阵。事件并未因世杯结束而告一段落，日前爆出这次红牌缓刑涉嫌与「不寻常博彩活动」有关。

世界杯总投额高达2400亿美元

据《The Athletic》披露，跨国独立博彩监管机构「哥本哈根小组（Group of Copenhagen）」在评估今届世界杯高达 2,400 亿美元（约 1.87 万亿港元）的全球投注后，将美国对比利时之战列为七场出现「不寻常投注异动」的争议赛事之一。而调查的核心，正是美国前锋巴洛根在总统特朗普「施压」后，其红牌离奇获得 FIFA「缓刑」并准许上阵的政治事件，怀疑背后涉及严重的内幕交易与博彩利益冲突。

预测市场赔率离奇开盘

这宗被列为「黄色警示」的争议事件，起因于 32 强美国对阵波斯尼亚的赛事。当时巴洛根领受了一面极具争议的红牌，原定要在 16 强对比利时之战中被自动停赛。然而在 7 月 2 日，预测博彩平台 Polymarket 却极其罕见地单独为他开出一个名为「巴洛根会否在对比利时中上阵？」的投注盘口。
更离奇的是，到了 7 月 5 日，美国总统特朗普公开宣称自己曾联络 FIFA「关注」此事，随后 FIFA 裁判委员会竟然破天荒决定将巴洛根停赛一场的处罚改判缓刑，特许他可以即时在对比利时一役中上阵。而哥本哈根小组将这一仗例为「黄色警示」，或因为在红牌「放生」决定后，有关投注项目赔率产生异常变动有关。

15面红牌唯独巴洛根「开盘」

「哥本哈根小组」在报告中提出一个关键疑点，在今届世界杯共 104 场比赛中，累计有多达 15 名球员领红牌，但除了巴洛根外，博彩市场上「从未为其余 14 名被罚红牌的球员开出过任何类似的『会否上阵』预测盘口」。这种唯独针对巴洛根开盘、随后又被总统及 FIFA 联手「放生」的惊人巧合，让监管机构对这宗判决背后的「透明度」与是否存在「内线消息（inside information）」产生了极大质疑。

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