足球｜港脚陈肇钧创「2nd Shot」社区计划 望用足球帮助社区弱势青年

足球除了可以强身健体外亦可以改变不少人的人生，港脚陈肇钧亦望借足球去帮助社区的弱势青年，周五（24日）在柏宁酒店为他所创办的进行社区公益足球计划「2nd Shot」的启动礼，望利用足球去为基层、少数族裔以及曾经犯过错的青年提供机会。

陈肇钧创「2nd Shot」用足球帮助社区青年

「2nd Shot」是一个由前香港足球先生陈肇钧（Philip）和冯子谦先生（Dan Fung）创立的社区计划，并由香港青马狮子会协办，旨在用足球去为基层、少数族裔以及曾经犯过错的青年提供机会，计划中不单让这些青年有踢波的机会，在过程中也可以强身健体和培养团队精神外，亦希望籍这个计划去令他们从中寻找人生方向，Philip致辞时指足球令他的人生轨迹改变，并给予他现在有的东西，因此亦希望可以利用足球去帮助到其他同样有需要的青年，计划中除了有足球练习和实习的机会外，Dan亦提到亦希望可以令学员有到外国交流的机会。

Philip活动后受访表示在计划筹办初期因为同时要兼顾球会和不了解流程因此有不少困难，但最终他们的理念亦获不少机构认同和给予帮助，因此Philip也认为是一个特别的经验，而关于有创立这个计划的原因Philip指：「我觉得如果有一个咁嘅身份去帮到人嘅话，何乐而不为呢，好多运动员都有咁嘅能力，但系佢地未必有时间去做呢一样野，咁依家有阿Dan同其他嘅机构一齐去Run呢个Program，咁我都可以系幕后做协调嘅工作。」

而Philip亦透露计划预计至少进行3年，因为目标的青年亦有不同的困难因此希望计划以年计算，初步亦会有不少活动开始陆续推出，他亦表示预计受惠的人不超过30人，因为场地在人数上可能亦会有限制，但Philip也指30人中可能会有流动，因为当学员可能已经有得著不想踢波时也可以离开，之后也会填补回位置，但最主要也会以30人的规模去重点培训。

记者/摄影：魏国谦