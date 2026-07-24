意大利国家队连续三届无缘世界杯，深陷历史谷底 。为了拯救积弱的蓝衣军团，意大利足协（FIGC）在加度素（Gennaro Gattuso）于4月辞职后，破天荒大打「银弹与名宿牌」，目标直指今季告别曼城的传奇教头哥迪奥拿（Pep Guardiola） ！然而，据《米兰体育报》披露，尽管意足总出动了传奇马甸尼（Paolo Maldini）亲自出马，并表示愿意「破例大开水喉」，但哥帅依然不为所动，倾向拒绝聘约，誓要履行对家人的承诺留在巴塞隆拿 。

马甸尼李安纳当说客 薪酬鸿沟难逾越

意足总会长马拿高早前曾高调承认，为了邀请哥帅，准备作出「财政上的破例」 。上周末，马甸尼与李安纳度特意飞往巴塞隆拿与哥迪奥拿秘密会面，并开出给予其对整个意国足球体系（包括青训）的绝对控制权 。

然而，这对「金牌说客」最终只能带?「极不乐观」的答复回国 。双方在薪酬上存在巨大鸿沟，哥帅要求 2,000 万欧元（约 1,700 万镑）年薪，但意足总破例后的上限也仅能开出约 1,000 万欧元，谈判陷入僵局 。

心系家人不急出山 意军或另觅人选

哥迪奥拿球员时代曾效力布雷西亚及罗马，能说流利意语 。但在经历曼城10年高强度执教后，他早已向家人许下承诺，离开英国后将长居巴塞隆拿享受生活，绝不急于复出 。在未获家人首肯前，他不会接受这份挑战 。随?争取哥帅失败，意足总将考虑前主帅文仙尼、名将派路或干地（Antonio Conte）等潜在人选 。

