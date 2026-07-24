世界杯2026｜夏兰特偕未婚妻大玩睡衣派对 扮DJ打碟疯狂庆祝生日

挪威射手艾宁夏兰特（Erling Haaland）经历了历史性的世界杯征途后，终于迎来了他最为狂热的「放暑假」时间，近日他偕同未婚妻伊莎贝（Isabel Haugseng Johansen）前往富豪天堂，法国南部蔚蓝海岸的圣特罗佩（Saint-Tropez）度假。正值 26 岁生日的他，更在当地夜店与前曼城队友马列斯（Riyad Mahrez）大开「睡衣派对」，甚至戴上标志性的维京角头盔客串 DJ，将派对气氛推向巅峰！

Erling Haaland a fêté ses 26 ans à Saint-Tropez en compagnie de Riyad Mahrez. 😎🇳🇴🇩🇿 pic.twitter.com/zE2gP9Z1nK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 22, 2026

情侣装「睡衣风」惹注目 玩水嬉戏展现赤子之心

在蔚蓝海岸的烈日下，夏兰特与伊莎贝享受了惬意的二人世界。夏兰特在海面上驾驶水上电单车风驰电掣足足一小时，而伊莎贝则在沙滩上晒太阳。到了晚上，两人的派对装束成为了焦点。只见夏兰特与伊沙贝穿上了极具设计感、犹如睡衣及睡裙风格的「情侣装」套装（pyjama & nightie-style）现身，尽显独特的时尚品味。

夏兰特戴维京角头盔客串DJ

在圣特罗佩极具名气的沙滩俱乐部「Shellona」内，夏兰特为自己举行了盛大的 26 岁生日派对。令人惊喜的是，前曼城队友、目前效力沙特联赛的阿尔及利亚球星马列斯亦是座上客，这对昔日三冠王功臣的重聚让现场气氛极之高涨。

玩得兴起的夏兰特，甚至在著名 DJ &ME 的打碟台前「反客为主」，戴上一顶带有双角的维京头盔客串打碟。现场目击者笑言：「夏兰特在世界杯拼尽全力，但他看起来完全没有疲态，他真的非常热爱生活，也极懂得享受乐趣！」随?季前集训即将展开，这场疯狂的圣特罗佩睡衣派对，无疑为他的完美暑假画上了最狂热的句号。