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英超｜阿仙奴7,000万镑斟般奴古马雷斯 填补威廉沙列巴的中坚空缺

足球世界
更新时间：15:05 2026-07-24 HKT
发布时间：15:05 2026-07-24 HKT

英超卫冕冠军阿仙奴正准备向纽卡素开出高达7,000万英镑（约7.3亿港元）的正式报价，全力抢签纽卡素队长兼巴西国脚中场般奴古马雷斯（Bruno Guimaraes）！据著名转会专家罗马诺（Fabrizio Romano） 披露，阿仙奴已与这位28岁球星达成个人条款。古马雷斯更已向喜鹊高层摊牌，表明渴望转投酋长球场的决心，令这宗交易在周五前全速升温。

阿迪达拒当水鱼

阿仙奴今夏在转会窗动作审慎。此前，球会因不愿当「水鱼」而拒绝盲目抬价，中途放弃了身价飙升至1.17亿镑的摩根罗渣士（转投车路士）及马德里体育会高昂要价的祖利安艾华利斯（Julian Alvarez）。然而，主帅阿迪达（Mikel Arteta）将古马雷斯视为重建中场的终极人选。在先前6,000万镑的口头报价遭拒后，兵工厂今次直接加码至7,000万镑。虽然纽卡素坚称这位巴西中场为「非卖品」，但面对古马雷斯本人的强烈去意，阿仙奴有信心以这笔破格报价撬动喜鹊防线。

两新兵加盟补强锁定史东斯、干沙解防线燃眉之急

阿仙奴希望在转会窗口关闭前签下一名后卫、一名中场和一名前锋，在全力抢签古马雷斯的同时，他们亦有意收购阿士东维拉中坚安斯干沙(Ezri Konsa )和刚与曼城约满的英格兰国脚中坚史东斯(John Stones )，以填补于世界杯背部重创的法国中坚威廉沙列巴之空缺。

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