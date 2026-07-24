曼城赛场外夺尴尬第一｜曼城上季102名球迷被捕冠绝全英 曼联大收敛人数减半

全英拘捕数跌4%新增「擅闯球场罪」45人落网韦斯咸121张禁令蝉联榜首

曼城刚季英超屈居阿仙奴之后以次名冲线，球场外蓝月亮球迷取回一项尴尬的第一！英国政府公布了2025/26球季足球相关拘捕与禁令官方数据，过去12个月中曼城以高达102次球迷被捕及被采取警务行动的纪录，高踞全英所有球会之首。这也是曼城球迷首次在「被捕排行榜」中力压车路士和曼联「夺冠」，令球会形象大打折扣。

曼城破百人被捕蓝军、红魔鬼紧随其后

数据显示，上季全英共录得1,963次与足球相关的拘捕，对比前一季轻微下跌4%。在球会被捕人数排行榜中，曼城以102人高踞榜首；车路士以76人位列次席；曼联则以67人排第三。阿仙奴有66人被捕排第四，而一向以球场暴力闻名的英冠球队米禾尔，则以63人排第五。

曼联大改善人数减半

不过，报告中亦有令人欣慰的消息。曼城同市宿敌曼联的球迷在上季显然收敛，被捕人数对比前一季大减60人，跌幅高达47%！相反，朴茨茅夫的球迷纪律则急剧恶化，被捕人数由16人飙升至55人，成为新一届重灾区。

擅闯球场即时入罪 韦斯咸高踞「禁令榜」首

值得留意的是，由于英国政府在今年3月修例，正式将「未经授权擅闯球场」列为刑事罪行，上季已有45人因此新例被捕。而在最严厉的「足球禁令」排行榜中，韦斯咸依然高踞榜首，禁令数量由前一季的112张增加至121张；车路士、曼联、曼城及利物浦亦紧随其后，这四家豪门手握禁令的球迷人数均在80多人。

