皇马卖人予曼联套现｜皇家马德里拟6800万镑卖曹亚文尼予曼联 筹集资金向曼城收购洛迪

英超与西甲转会市场引爆震撼性连锁反应！新上任的皇家马德里主帅「狂人」摩连奴（Jose Mourinho），为了引进刚带领西班牙勇夺世界杯冠军的中场大师洛迪（Rodri），不惜大刀阔斧变阵。据英国《太阳报》披露，皇马已准备好「忍痛割爱」，将阵中身价高达 6,800 万镑（约 7.1 亿港元）的法国防中悍将曹亚文尼（Aurelien Tchouameni）卖给曼联，以此筹集资金，再向曼城开价 8,500 万镑(约8.8亿港元)收购洛迪。

卡域克视曹亚文尼为完美最后一图

曼联今夏在中场线经历了大换血，随著老将卡斯米路转投美职联国际迈阿密，而另一防中曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）又在世界杯遭遇十字韧带撕裂的「收山式」重创，令领队卡域克（Michael Carrick）重建中场的任务变得极其逼切。

虽然红魔鬼已火速签下安达利山度士(Andrey Santos)及泰利文斯（Youri Tielemans） ，但卡域克依然渴望引入一名具备顶级大赛经验、年龄在 22 至 26 岁黄金期之间的「正宗防中」。现年 26 岁、曾赢得欧联及踢过世界杯决赛的曹亚文尼，完全契合红魔鬼的引援需要。皇马内部消息指，曼联对这位法国星将的兴趣「极度强烈」，已正式向其经理人展开实质性接触。

摩连奴改变初衷 为夺洛迪不惜「套现」

事实上，摩连奴起初计划留住合约至 2028 年的曹亚文尼，双方甚至已口头达成了续约协议。然而，随著 30 岁的曼城防中核心洛迪在世界杯「登顶」，其与曼城的合约只剩下最后一年，且至今拒绝续约，令皇马看到了千载难逢的抢人机会。

为了击退竞争对手，皇马必须套现。这场由摩连奴亲自推动的「中场大洗牌」，正一步步走向现实。若曼联能以 6,800 万镑顺利签下曹亚文尼，不仅能为卡域克完成中场重建的最后一块拼图，更能间接促成洛迪空降班拿贝的超重磅交易。