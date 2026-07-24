世界杯2026｜阿根廷助教艾耶拉就向丹尼尔奥莫「动粗」解话 「我只系推佢、唔系出拳」(有片)

美加墨世界杯决赛虽已落幕，但阿根廷在赛后的疯狂暴行，却引发了全球体坛的强烈谴责。其中，阿根廷助教罗拔艾耶拉（Roberto Ayala），被电视镜头清晰拍到一边用手掐住西班牙后卫艾历加西亚（Eric Garcia）的喉咙，一边挥拳击西班牙前锋丹尼尔奥莫（Dani Olmo）的面部，正面临国际足协（FIFA）的处罚。对此，艾耶拉日前首度开腔回应，试图为自己的不君子行为「降温」辩解，坚称当时「只是推撞，绝对没有出拳」！

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Roberto Ayala pegando a Dani Olmo. Olmo que venía de abrazarse con Nico y se levantaba a separarle de Eric, al que tenían rodeado entre 3



Casi le dobla en edad



Qué manera de destrozar tu imagen y legado pic.twitter.com/LkGN4GDQXV — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 20, 2026

艾耶拉辩称绝无打奥莫

在这场充满火药味的决赛中，阿根廷先有安素费南迪斯领红被逐；完场哨响后，球员情绪彻底崩溃，柏利迪斯、莫连拿等多名主力在场上疯狂袭击西班牙球员，连教练团成员艾耶拉亦卷入混乱，被指控拳打奥莫的面。艾耶拉近日开腔辩称：「老实说，我感到很抱歉，以我的职位，我不应该容许情绪被对方的言语挑衅左右。但我必须澄清，当时那只是一个推撞的动作，绝对不像外界所说的『出拳殴打』。那只是对他（奥莫）说的话做出的一次下意识反应。如果日后再见到他，我绝对会亲自向他道歉。」

艾耶拉：冲入场只为拉开队友

对于阿根廷队在 MetLife 体育场上被网民痛批如「流氓」的集体暴行，艾耶拉亦试图为球队「漂白」，称教练团冲入球场的初衷只是为了当和事佬：「这确实很遗憾，我们必须接受并承担在球场上的所作所为。完场时，我看到球场中央爆发了冲突，我们教练团随即冲上前，本意只是为了拉开和保护我们自己的球员，没想到最终会演变成这样。这并非真实的我们。」他强调，自己必须承担责任，明白身为助教理应保持冷静，无论受到何种挑衅都不应动粗。目前 FIFA 已就这场暴乱展开正式调查，这班阿根廷将帅恐要为世界杯史上最难看的一幕付出代价。