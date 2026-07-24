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香港足球盛会2026｜曼城对国际米兰，车路士对祖云达斯 一文睇清赛程、电视台、APP直播资讯

足球世界
更新时间：12:25 2026-07-24 HKT
发布时间：12:25 2026-07-24 HKT

万众期待的「香港足球盛会2026」将于今年夏天载誉归来，曼城、国际米兰、车路士及祖云达斯四支欧洲冠军级劲旅，将于8月1日及5日在启德主场馆上演两场顶级对决。四队合共坐拥超过20次欧洲顶级赛事冠军荣誉，阵容星光熠熠，势必掀起全城足球狂热。全部赛事将于HOY 77及HOY APP全程播出，为香港球迷带来精彩的现场直击。

公开训练率先直击球星风采

赛前球迷将有机会近距离一睹球星风采！曼城及车路士将分别于7月31日及8月4日举行 公开训练，让球迷率先感受欧洲顶级球队的训练氛围。公开训练将在HOY APP直播，并设中英双语评述，为正式赛事揭开序幕。

焦点赛事：曼城对国际米兰

重演2023欧联决赛经典 8 月 1 日将率先上演曼城对国际米兰的瞩目大战。两队此前交手两次，曼城取得1胜1和， 当中在2023年欧联决赛正是击败对手，首度登上欧洲之巅。进入「后哥迪奥拿」年代的「蓝月亮」，新帅马利斯卡能否带领上季本土杯赛双冠王的曼城再创佳绩，备受关注。国际米兰上季第21次称霸意甲，连同意大利杯成为双冠王，新球季在教头捷禾继续领军下，誓要令意大利足球重上高峰。两大豪门对决，精彩可期。

车路士对祖云达斯 实力接近的顶级对垒

8 月5日轮到车路士对祖云达斯。祖云达斯相隔十年再度访港，誓要重现36届意甲盟主风范； 车路士则继15年前的英超亚洲挑战杯后再度来港，当年成功夺标，且看能否在「福地」再次捧杯。两队历来交手六次各赢两场，实力接近，势均力敌。

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