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英超｜加拿祖正式外借阿士东维拉 「盼找回在曼联初出道时的我」

足球世界
更新时间：06:53 2026-07-24 HKT
发布时间：06:53 2026-07-24 HKT

阿历真度加拿祖去季由曼联转投车路士，但只留一季便被外借至阿士东维拉。这名阿根廷翼锋希望在艾马利麾下重新建立信心，「找回几年前、刚在曼联崭露头角时的自己」。

加拿祖从车路士外借维拉。维拉IG
加拿祖从车路士外借维拉。维拉IG
加拿祖希望找回在曼联时的自己。法新社
加拿祖希望找回在曼联时的自己。法新社
加拿祖在车路士始终未能站稳正选。法新社
加拿祖在车路士始终未能站稳正选。法新社

希望在维拉重拾信心

加拿祖落实外借维拉一季，据报合约包含一项容易达成的买断条款。他去季以4000万镑加盟车路士，但始终未能站稳正选，因此决定寻求新挑战。加拿祖接受维拉官方访问时表示：「我一直希望找到能让我重新建立信心的球会，也希望能帮助我找回几年前、刚在曼联崭露头角时的自己。」

现在22岁的加拿祖于2022年升上曼联一队，效力3季各项赛事上阵144场，入26球兼有22次助攻。他去季转投车路士后，该季于各项赛事上阵43场，入8球并贡献4次助攻，在效力一季后转投维拉。

艾马利是加盟主因之一

据报多间球会对加拿祖感兴趣，但他最终选择外借至维拉。加拿祖透露主帅艾马利是他加盟主因之一：「我和教头谈过，他给予很大信心。去季我看了他们在欧霸的表现，如今能够加入可以参加欧联的球队，对我来说非常重要。」他又希望能够在艾马利的体系下重新证明自己，并协助维拉在英超及欧联等战线，取得佳绩。

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