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英超｜安达臣正式加盟「曼市王者」 透露偶像是迪布尼

足球世界
更新时间：06:19 2026-07-24 HKT
发布时间：06:19 2026-07-24 HKT

曼城正式宣布完成艾利诺安达臣的转会，双方签约5年。安达臣直言「曼彻斯特的王者一直是曼城」，对于能够加盟欣喜若狂。

这项转会费达1.16亿镑的交易，早在月初便已达成协议，直到艾达臣随英格兰代表队战毕世界杯后才正式完成。安达臣表示：「能加盟世界上最大的球会之一，我真的欣喜若狂。我认为他们就是赢家，永不满足、保持竞争力，我就是希望成为这支球队的一员。」

安达臣透露迪布尼是他的偶像。法新社
安达臣透露迪布尼是他的偶像。法新社
安达臣从森林转投曼城。法新社
安达臣从森林转投曼城。法新社
安达臣与曼城签约5年。法新社
安达臣与曼城签约5年。法新社

期待9月13日参战曼市打吡

安达臣已经期待曼市打吡的到来，两季来季首次交锋将是9月13日在奥脱福上演。他直言曼城才是曼彻斯特王者：「这是世界上最伟大的打吡之一。我有记忆以来，曼城一直都是曼彻斯特的王者。这场比赛必定精彩，我非常期待能亲身参与其中。」23岁的他强调自己仍有进步空间，但希望以自己的技术和体能，为球迷带来精彩演出。

「希望像迪布尼一样」

这名英格兰国脚又谈及加盟曼城另一层特殊意义，就是他一直以前曼城中场奇云迪布尼作为榜样：「过去7、8年，迪布尼都是我最崇拜的球员之一，我希望自己能像他那样。我一直都有观测他的比赛，如今能够在这里，成为他曾经效力过的这支球队的一员，真的非常特别。」

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