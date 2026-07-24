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意甲｜40岁莫迪历与AC米兰续约 「上季失败激起求胜欲望」

足球世界
更新时间：04:15 2026-07-24 HKT
发布时间：04:15 2026-07-24 HKT

40岁的莫迪历未言退！他与AC米兰续约1年，这名克罗地亚中场坦言去季未能取得欧联入场券，激起他的求胜欲望。

合约延长1年至明夏

莫迪历将于9月迎来41岁生日，他去季由皇家马德里加盟AC米兰，签约1年并附带续约选项。他的合约原在6月30日届满，刚为克罗地亚征战世界杯的莫迪历，除了考虑是否留队，还曾经思考是否就此挂靴，但他最终选择继续征战赛场，正式启动续约条款。他与AC米兰的合约将延长1年至2027年夏天。

AC米兰失欧联入场券。法新社
AC米兰失欧联入场券。法新社
AC米兰新一季将由艾摩廉带领。法新社
AC米兰新一季将由艾摩廉带领。法新社
莫迪历与AC米兰续约1季。法新社
莫迪历与AC米兰续约1季。法新社

AC米兰失来季欧联入场券

AC米兰去季成绩未知理想，意甲以第5名完成，未能取得欧联入场券。前主帅艾历尼在球季结束前请辞，AC米兰新一季将由前曼联主帅鲁宾艾摩廉带领。艾摩廉曾经透露，亲自与莫迪历沟通希望对方留队。

莫迪历接受访问时表示，上季失利是他继续留在AC米兰的原因：「我非常高兴能继续成为球队的一份子……上季的表现远低于预期，我们渴望重新站起来，有着非常大的决心。新的赛季、新的挑战正在等着我们，我已经准备好再为球队付出一切，能够继续穿上这身战袍，我感到无比自豪。」

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