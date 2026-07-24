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英超｜阿仙奴3400万镑签佐利斯 签约5年

足球世界
更新时间：04:05 2026-07-24 HKT
发布时间：04:05 2026-07-24 HKT

阿仙奴宣布由比甲球会布鲁日收购佐利斯，双方签约5年。《天空体育》称阿仙奴的头号目标原是摩根罗渣士，但随着后者加盟车路士，「兵工厂」改签佐利斯，顶替离队的杜沙特。

将穿17号球衣

24岁的佐利斯曾经效力诺域治，这名希腊翼锋去季为布鲁日于比甲上阵36场，入17球并交出23次助攻，助布鲁日赢得比甲冠军。兵工厂今晨宣布签下佐利斯，据《天空体育》报道，转会费为3400万镑，创下比甲转会费纪录。双方签约5年至2031年，佐利斯将穿上17号球衣。

佐利斯曾经效力诺域治。法新社
佐利斯曾经效力诺域治。法新社
佐利斯去季为布鲁日于比甲上阵36场，入17球并交出23次助攻。法新社
佐利斯去季为布鲁日于比甲上阵36场，入17球并交出23次助攻。法新社
佐利斯去季助布鲁日赢得比甲冠军。法新社
佐利斯去季助布鲁日赢得比甲冠军。法新社

下一目标巴特利巴高拿

报道指阿仙奴原本以摩根罗渣士为头号目标，但这名英格兰国脚日前以1.17亿镑加盟车路士，令阿仙奴最终选择收购佐利斯，作为转投比锡达斯的杜沙特的替代人选。但阿仙奴在翼锋位置的补强仍未完结，他们仍希望再收购一名重量级锋将，其中巴黎圣日耳门的巴特利巴高拿是目标之一。

佐利斯接受阿仙奴官方访问时表示：「能够加盟这么伟大的球会、英格兰冠军，真的太不可思议了。未来几个赛季能成为这支球队的一员，我感到非常骄傲。当我的经纪人第一次提到有这个可能时，我就已经非常兴奋，之后洽谈的细节愈来愈具体，现在我终于来到这里。」他形容自己是「非常直接的球员，总想入球或交出助攻。我也愿意为球队付出，防守时同样会全力投入」。

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