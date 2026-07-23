世界杯2026｜特朗普、国际足协干预巴洛根停赛风波 挪威足协拟提正式申诉

在2026年美加墨世界杯期间，美国国家队前锋科拿连巴洛根（Folarin Balogun）的红牌停赛令获国际足协（FIFA）破例暂缓执行，事件引发国际足坛强烈反感。挪威足球协会主席卡拉维尼斯（Lise Klaveness）证实，挪威足协正计划向国际足协的伦理委员会提出正式申诉。

挪威足协主席轰政治干预

曾为挪威女足国家队成员、本身亦是律师的45岁挪威足协主席卡拉维尼斯今日接受《泰晤士报》访问时，直言对这种修改规则的行为极度失望，并称已将「整个足球运动置于危险之中」。

她直言，当基本规则可以如此被随意弯曲，足球运动便会开始走下坡：「我们都知道这一判决受到了外部势力的干扰，且缺乏正当程序。」 她强调，希望这宗严重且令人不安的事件能鼓励更多人站出来发声，同时要求国际足协高层公开承认这是一次错误。

卡拉维尼斯透露，她将在8月6日的挪威足协董事会会议上寻求支持，以正式向国际足协伦理委员会提交申诉书。她认为，这次巴洛根红牌「缓刑」事件亦应属于伦理申诉的范畴之内。

非为争国际足协主席位置而发声

卡拉维尼斯在接受访问时，亦顺带炮轰将世界杯参赛队伍由48队进一步扩充至64队的方案。她表示，像挪威这样过去20年未曾进入决赛周的较小国家，已经向世人证明世界杯扩军至48队是可行的，此时再去讨论增加至64队并不符合足球利益，亦不合理，只会引发外界对国际足协体制的不信任。她强调，世界杯不应对各国国内联赛或各洲足协造成比现时更多的干扰。

对于外界猜测卡拉维尼斯会否在明年的国际足协主席选举中挑战恩芬天奴，她已明确表示自己并非候选人。