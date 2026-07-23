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英超前瞻｜曼联争标「言之过早」？  前功臣施维斯达吁给予卡域克耐性

足球世界
更新时间：20:38 2026-07-23 HKT
发布时间：20:38 2026-07-23 HKT

曼联名宿施维斯达（Mikael Silvestre）近日接受专访时直言，虽然曼联在主教练卡域克（Michael Carrick）带领下取得显著进步，但现在要将他们列入来季英超夺冠热门，实在是「言之过早」。他呼吁外界给予卡历克更多时间，如同阿仙奴对待阿迪达（Mikel Arteta）一样，逐步重塑红魔的国内统治地位。

施维斯达指应给予卡历克耐性

尽管曼联上季下半段在卡域克麾下及时反弹重回欧洲顶级舞台，但在沙场打滚多年、曾协助费格逊赢得4座英超冠军的施维斯达认为，球队尚未准备好在季初便加入争标行列。他指出，曼联当前最重要的任务是保持稳定性，在卡域克的带领下逐步成长，而不是盲目追求一步登天。

施维斯达表示，曼联不应只专注于与「吵闹的邻居」曼城比一时高下，因球迷只在打吡战才会在意曼城是否在自己之上。长远而言，能在欧联持续进步并向联赛冠军稳步迈进才是关键。他强调，这就像阿仙奴对阿迪达的耐心一样，信任卡域克重建争标球队的过程至关重要。

阵容实力充足 稳定性为关键

红魔鬼在今夏转会窗已签入中场泰利文斯（Youri Tielemans）、安达利山度士（Andrey Santos），谈及曼联是否需要重整防守球员，施维斯达则持乐观态度。他认为红魔的防线实力其实足够，上赛季的问题主要源于伤病频繁，导致无法派出一套稳定的中路防守组合。

虽然随着利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）在刚结束的世界杯决赛代表阿根廷出战时受伤退下火线，对曼联造成打击，但施维斯达认为只要球员保持健康，目前的防线已有足够竞争力，左右闸也值得在欧联及英超赛季中获得证明自己的机会。

曼联今夏主要转会一览 （截至7月23日）
买入
球员姓名 位置 原球会 转会费
泰利文斯 中场 阿士东维拉 3,600万英镑
安达利山度士 中场 车路士 5,000万英镑
卡尔达路 门将 列斯联 自由转会
卖出
球员姓名 位置 新球会 转会费
卡斯米路 中场 国际迈亚密 自由转会
奥拿拿 门将 特拉布宗 外借
海伦 前锋 拿坡里 4,400万欧罗

 

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