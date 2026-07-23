曼联名宿施维斯达（Mikael Silvestre）近日接受专访时直言，虽然曼联在主教练卡域克（Michael Carrick）带领下取得显著进步，但现在要将他们列入来季英超夺冠热门，实在是「言之过早」。他呼吁外界给予卡历克更多时间，如同阿仙奴对待阿迪达（Mikel Arteta）一样，逐步重塑红魔的国内统治地位。

施维斯达指应给予卡历克耐性

尽管曼联上季下半段在卡域克麾下及时反弹重回欧洲顶级舞台，但在沙场打滚多年、曾协助费格逊赢得4座英超冠军的施维斯达认为，球队尚未准备好在季初便加入争标行列。他指出，曼联当前最重要的任务是保持稳定性，在卡域克的带领下逐步成长，而不是盲目追求一步登天。

施维斯达表示，曼联不应只专注于与「吵闹的邻居」曼城比一时高下，因球迷只在打吡战才会在意曼城是否在自己之上。长远而言，能在欧联持续进步并向联赛冠军稳步迈进才是关键。他强调，这就像阿仙奴对阿迪达的耐心一样，信任卡域克重建争标球队的过程至关重要。

阵容实力充足 稳定性为关键

红魔鬼在今夏转会窗已签入中场泰利文斯（Youri Tielemans）、安达利山度士（Andrey Santos），谈及曼联是否需要重整防守球员，施维斯达则持乐观态度。他认为红魔的防线实力其实足够，上赛季的问题主要源于伤病频繁，导致无法派出一套稳定的中路防守组合。

虽然随着利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）在刚结束的世界杯决赛代表阿根廷出战时受伤退下火线，对曼联造成打击，但施维斯达认为只要球员保持健康，目前的防线已有足够竞争力，左右闸也值得在欧联及英超赛季中获得证明自己的机会。