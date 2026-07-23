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转会消息｜巴塞隆拿今夏第二签 2,200万欧元签入多蒙特前锋艾迪耶美 签约至2031年

足球世界
更新时间：19:33 2026-07-23 HKT
发布时间：19:33 2026-07-23 HKT

巴塞隆拿今日（23日）正式宣布，成功从德甲球会多蒙特签入德国国脚前锋卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）。双方将会签署一份为期5年的合约，合约期至2031年6月。这是巴塞隆拿在早前签入英格兰国脚安东尼哥顿（Anthony Gordon）后又一笔重要收购。

艾迪耶美将立即向球队报到，并随同主帅费历克（Hansi Flick）麾下的队伍参与季前集训，预计下星期一出发前往英格兰。

德甲快马加盟红蓝军团

现年24岁的阿德耶米出生于慕尼黑，父亲为尼日利亚人，母亲则来自罗马尼亚。他拥有极快的突破速度和出色的左脚进攻能力，在场上能胜任翼锋及中锋等多个攻击位置。艾迪耶美在奥地利球会萨尔斯堡红牛崭露头角，其后于2022年转投多特蒙德。

在多特蒙德效力期间，他合共在各项赛事上阵146场，攻入36球并交出25次助攻。值得一提的是，当年正是现任巴塞主帅费历克在执教德国国家队期间，提拔艾迪耶美完成国家队地标战，这次转会也促成了师徒两人的再度合作。

交易财务细节披露

根据多方消息以及转会专家透露，本次交易的固定转会费为2,200万欧元。此外，合约中还包含了约700万至900万欧元的浮动奖金条款，这些条款与艾迪耶美未来的上阵次数、个人表现以及巴塞隆拿在国内外赛事的夺冠情况挂钩。
多蒙特在谈判中亦成功争取到未来转会费20%至35%的分成条款。据悉，艾迪耶美在巴塞隆拿的年薪将约为税后600万欧元（约5,100万港元）。消息指这位年轻德国锋将早已渴望能够披上这件红蓝战袍，因此个人条款谈判非常顺利。

在经历了上一个不稳定的球季后，艾迪耶美在多蒙特的出场时间有所减少，更落选了德国国家队出战2026年世界杯的大军名单。不过，巴塞隆拿管理层对他的潜力依然寄予厚望。

重组巴塞锋线新三叉戟

随着老将罗拔利云度夫斯基（Robert Lewandowski）离队转投美职球队芝加哥火焰，以及拉舒福特（Marcus Rashford）租借期满返回曼联，巴塞隆拿在这个夏天积极重组锋线。在此之前，球会已重金签入纽卡素的英格兰翼锋安东尼哥顿。

随着艾迪耶美加盟，他将与新星拉明耶马（Lamine Yamal）以及安东尼哥顿组成全新的年轻攻击组合，分担球队的进攻重任。

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