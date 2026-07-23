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高普再执教鞭｜德国国家队即将宣布高普接任主教练 签约至2030年世界杯

足球世界
更新时间：19:02 2026-07-23 HKT
发布时间：19:02 2026-07-23 HKT

德国国家队在刚过去的美加墨世界杯表现令人失望，据多方权威媒体及最新消息证实，德国足协与前利物浦传奇领队高普（Jürgen Klopp）已达成全面协议。德国足协预计将于当地时间周五（24日）正式召开记者会官宣，高普将接替因世界杯表现欠佳而下课的拿高士文（Julian Nagelsmann），带领「日耳曼战车」重整旗鼓。

德国足协与前利物浦传奇领队高普已达成全面协议，接替拿高士文。法新社
德国足协与前利物浦传奇领队高普已达成全面协议，接替拿高士文。法新社

顶替拿高士文重建国家队 

德国国家队在经历了近年来的低潮后，期望借由高普的加盟实现扭转现况。前任主教练拿高士文因带领球队在美加墨世界杯32强淘汰赛中，互射12码不敌巴拉圭出局，于月初正式卸任。德国足协随即锁定高普为头号接班人选，双方在纽约进行了深入会谈并迅速达成共识。

据报，德国足协委员会将于周五（24日）上午召开视像会议进行最后的官方程序批准。随后，高普将会与德国足协主席纽恩多夫（Bernd Neuendorf）和体育总监禾拿（Rudi Völler）一同出席在法兰克福总部举行的官方新闻发布会，正式以德国国家队主教练身份亮相。

红牛大方免违约金放人

高普自2025年起担任红牛集团的全球足球总监，原合约期至2029年。为了能让高普顺利执掌国家队帅印，红牛行政总裁闵兹拉夫（Oliver Mintzlaff）展现了极大诚意，同意无条件免除高普的解约金。作为回馈，高普将向红牛旗下的「生命之翼」（Wings for Life）慈善基金会捐赠100万欧元。

在合约细节方面，双方将会签署一份为期4年的合约，至2030年世界杯结束，预期将覆盖2027年欧国联、2028欧国杯及2030世界杯等大赛。高普在国家队的预估年薪高达约700万欧元，这将超越前任主教练拿高士文约400万至600万欧元的年薪水平。而高普带领德国队的地标战，预计将会是9月24日作客对阵荷兰的欧国联赛事。

黄金教练团曝光

为了将其标志性的高压逼抢战术带入国家队，高普在教练团队的构建上亦大刀阔斧，召集了多位昔日的黄金助手。其中，首席助教将由卡维斯（Peter Krawietz）担任，他是高普长期合作的「战术大脑」，主要负责详细对手分析与战术部署。
另一位助教连达斯（Pep Lijnders）则曾与高普在利物浦共事多年，他将负责日常的高强度训练与青年球员提拔。此外，前德国国脚及多蒙特主力施云宾达（Sven Bender）亦强势加盟担任助教。他刚于今年7月初卸任德丙球队温特哈兴的主教练职务，随即正式加入高普的国家队教练团。

而另一前德国国脚、长人中坚梅迪萨卡（Per Mertesacker）将会出任管理团队。

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