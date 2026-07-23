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港足｜香港足球小将登上日本全国大赛舞台 前杰志青训黄溢轩突围而出 盼将来进军日职

足球世界
更新时间：18:43 2026-07-23 HKT
发布时间：18:43 2026-07-23 HKT

香港足球小将登陆日本全国大赛舞台！前杰志青训产品、曾入选香港U16及U17代表队的黄溢轩，成功在日本学界球坛闯出名堂。他即将披上山形明正高中的8号球衣，出战于7月25日揭开战幔的日本全国高中体育大会（Inter-High）足球赛。

杰志青训出身 200人中突围而出

在前往日本追梦前，黄溢轩曾效力杰志青年军出战青年联赛，并时常在射手榜上留名。直至2024年，他毅然转战日本山形明正高中。要在日本的高中球界立足绝非易事，黄溢轩早前接受传媒访问时透露，学校足球部规模庞大，人数多达200人。他由非主力梯队一步步攀升，最终在三年级之际稳占主力位置，并穿起象征核心的8号球衣。

克服严苛文化 获日本传媒点名赞赏

谈到台上一分钟的背后，黄溢轩坦言初到日本时，曾对当地的足球文化感到不适应：「日本这边的态度极度认真严谨。球员一旦失去控球权，就必须立即就地反抢，否则随时会面临教练严厉责骂，甚至被直接换离场。」

不过，这位港将的潜力早已获得日本球界的肯定。去年他在另一项大赛「全国高校选手权」预选赛中首度登场，在球队落后1:2时后备入替。虽然最终球队以1:3饮恨，但黄溢轩在中场展现出的身体对抗性、灵活控球技术，以及防守高空波的能力，获日本足球媒体编辑点名大赞。

矢志留日升学 剑指日职舞台

对于未来的足球生涯，黄溢轩目标明确，希望未来可以进军日职联（J.League）的职业舞台：「我明年四月就会毕业，看看有没有日本的大学愿意录取我，希望未来可以踢上J3或者J2的比赛。」这位香港小将即将在Inter-High的全国舞台上亮相，全港球迷不妨拭目以待，共同为这位追梦少年打气！

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