世界杯2026｜阿根廷球迷输唔起？ 超过60,000人联署要求决赛重赛

在刚刚结束的美加墨世界杯决赛中，阿根廷于加时以0:1落败予西班牙，未能成功卫冕。然而，部分阿根廷球迷，近日在网络上发起联署，要求世界杯决赛重新作赛。这项请愿在短短数日已经迅速收集到超过61,500个签名。

控决赛球证严重偏颇

根据西班牙媒体报道，这项请愿由一位名叫Gisela Sanchez的阿根廷球迷在联署网站 Change.org 上发起。她将矛头直指当天在纽约决赛中执法的斯洛文尼亚籍主球证云锡（Slavko Vincic），质疑其多次判决严重偏颇，直接影响了比赛走向。

截至目前，这项请愿已迅速收集到超过 61,500 个签名。

美斯未能够再夺世界杯。法新社

此类联署屡见不鲜无一受理

然而，这个联署的发起人至今未有提供任何证据证明球证云锡在该场阿根廷连补时只得两脚不中目标射门的比赛有判决不公。

事实上，这种「输波要求重赛」的联署在现代球坛早已屡见不鲜，甚至成了每逢大赛后的例行公事。就在本届世界杯准决赛后，法国球迷也曾因不满对阵西班牙时被判罚的12码（涉及西班牙新星拉明耶马尔被侵犯的争议），在网上发起联署要求重赛，当时更吸引了超过82,000人签名。结果国际足协（FIFA）对此不予理会