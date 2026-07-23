世界杯2026｜阿根廷足总发声明辟谣 澄清主席未遭美方传唤及没收手机

阿根廷国家队近日被卷入丑闻风波！据外媒早前爆料，阿根廷足总主席泰比亚（Claudio "Chiqui" Tapia）在美国纽约准备乘搭专机回国时，突遭美国联邦调查局（FBI）拦截调查，更指事件涉及高达2.6亿美元（约20.3亿港元）的洗黑钱丑闻。对此，阿根廷足总迅速发表官方声明，否认相关传闻，称报道「完全是子虚乌有」，并扬言保留采取法律行动的权利。

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



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面对越演越烈的传闻，阿根廷足总随即发表措辞强硬的官方声明以正视听。声明中明确指出，传媒所提及的法庭文件，绝非针对主席泰比亚或足总司库杜域坚奴（Pablo Toviggino）的传票。

AFA在声明中澄清：「美国佛罗里达州南部联邦地区法院发出的传票，是针对一名『第三方人士』，要求该人士出席大陪审团聆讯，并提交与本会高层等相关人士的通讯纪录。」足总强调，所谓「泰比亚及杜域坚奴被美国司法部传唤」及「被没收手机等电子设备」的说法绝对虚假，该文件并未对两人施加任何个人强制措施或没收财产。

声明最后更向传媒发出警告，批评发布不实或蓄意扭曲的资讯已严重损害机构及相关人士的声誉，呼吁传媒恪守专业操守，并强调：「阿根廷足总将保留一切法律追究权利，以应对任何损害本会及高层权益的虚假或误导性资讯。」