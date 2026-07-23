世界杯2026｜迪甘斯指控执法「未够班」 球证巴顿反击：「我问心无愧」

美加墨世界杯虽然已圆满落幕，但 16 强及 4 强阶段的球证执法争议依然余波未了。法国以 0:2 不敌新科冠军西班牙的 4 强大战中，萨尔瓦多籍主球证巴顿（Ivan Barton）的执法表现曾遭到法国主帅迪甘斯（Didier Deschamps）公开质疑「未够班（无资格执法世杯4强）」。对此，巴顿近日强硬反击，强调自己是凭借多年苦干才站上世界最高舞台，对迪甘斯的批评不屑一顾，更大爆获裁判委员会主席哥连拿（Pierluigi Collina）赛后曾亲祝贺，直言这才是对他执法水平的最大肯定。

迪甘斯输波赖球证

法国在4强战中表现失准净吞两蛋无缘决赛，赛后迪甘斯将矛头直指当值主球证巴顿：「如果我现在说甚么，随时会被指责是输不起。但我只想向大家提出一个疑问：这位球证，真的具备了执法世界杯准决赛所要求的水平吗？」

面对这番极具侮辱性的质疑，35岁的巴顿却显得无畏无惧。他接受《阿斯报》（AS）访问时表示，迪甘斯的话完全无法动摇他的信念：「每个人都有表达意见的权利。但我很清楚我经历过甚么、曾为甚么而奋斗，又是如何赢得这一切并站在这里。没有任何评论能够动摇我对目标的信念。」

萨尔瓦多哨子写历史 哥连拿赛后亲自拥抱祝贺

作为首位代表萨尔瓦多执法世界杯 4 强的球证，巴顿直言这是一生中最自豪的时刻，证明了来自小国的球证一样能达到世界之巅。最令他欣慰的是，FIFA 裁判委员会主席、传奇名哨哥连拿在完场后，特意走进球证室向他送上拥抱与祝贺。巴顿感性地说：「哥连拿对我的肯定和力撑，无疑是我在今届世界杯中取得的最伟大成就之一，这比任何外界的口水战都来得重要。」