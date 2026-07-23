英超｜洛迪拒曼城新约心系「银河舰队」摩连奴推波助澜引爆中场大洗牌

曼城中场核心洛迪（Rodri）的去留问题，正酝酿成为今夏转会市场的最大震撼弹！据英国媒体报道，这位刚带领西班牙勇夺美加墨世界杯冠军的 30 岁中场大师，目前正一心寻求重返西甲加盟皇家马德里，并正静候皇马主席佩雷斯（Florentino Perez）亮起绿灯。为防中场大将流失，曼城已作好两手准备积极增兵；而皇马在新帅摩连奴（Jose Mourinho）的推动下，恐将引发一连串牵涉卡马云加及曹亚文尼等球星的离队骨牌效应。

挟世杯冠军威势 洛迪拒续约冀投皇马

洛迪与曼城的合约仅剩下最后一年。据悉，会方早于今年四月已向他及其经理人团队开出一份条件丰厚的新合约，但至今迟迟未获答复。这位 30 岁的西班牙国脚极度渴望重返马德里效力；挟著带领西班牙捧走世界杯的巨大威势，皇马内部对引进洛迪的呼声日益高涨。

虽然皇马主席佩雷斯起初对这宗高龄交易有所保留，但球会高层纷纷进言，认为签入这位应届世界杯冠军功臣，对球队实力及商业形象均有莫大裨益。与此同时，曼城已为洛迪的离队做好最坏打算，除了早前已顺利签入艾利洛安达臣（Elliot Anderson）外，目前正全力争夺里尔的天才中场保亚迪（Ayyoub Bouaddi）以填补潜在的空缺。

摩帅强势整顿更衣室 法国双星或成牺牲品

皇马今夏邀得「狂人」摩连奴重掌帅印，首要任务是整顿被指四分五裂的更衣室纪律。摩帅极力主张引入具备领袖气质的资深球员，这无疑为洛迪的加盟推波助澜。然而，洛迪的到来势必触发连锁反应，阵中的法国中场双星首当其冲。虽然曹亚文尼（Aurelien Tchouameni）刚同意续约并希望留队，但面对出场时间恐被大幅压缩的现实，令其前途蒙上阴影。据了解，曼联虽曹祖亚文尼有长期兴趣，但碍于其高昂转会费及打破薪酬结构的风险，目前未有进一步行动。另一星将卡马云加（Eduardo Camavinga）亦面临离队危机，这位年仅 23 岁的中场极具投资价值，已引来曼城、车路士及阿仙奴的密切关注。

清洗冗员筹集资金 皇马密谋终极一签

为了筹集收购洛迪及另一名「重磅巨星」的庞大资金，皇马正积极清洗边缘球员。据悉，翼锋干沙路加西亚（Gonzalo Garcia）正受到英超富咸青睐；新星马斯坦杜奴（Franco Mastantuono）将被外借汲取经验；而阿辛斯奥（Raul Asencio）亦将被挂牌出售。这场由洛迪转会牵起的欧洲足坛风暴，料将在转会窗关闭前持续发酵。