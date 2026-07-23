港足｜亚运足球分组出炉 港男足硬撼东道主日本 国家队陷死亡之组

第20届爱知名古屋亚运2026将于9-10月举行，足球项目的分组情况今日正式出炉。上届历史性杀入4强的港队男足，今届被抽入A组，将硬撼东道主日本争夺出线资格；至于国家队男足则签运平平，不幸跌入「死亡之组」，和西亚双雄阿联酋和伊朗同组。

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伊拉克退赛 港队男足遇东道主

今届亚运男足赛事出现小插曲，由于伊拉克突然弃战，最终仅得15支球队参赛。赛会将球队分为A、B、C、D四个小组，前三组各有4队，D组则只有3队，每组首两名将直接晋级8强淘汰赛。

挟著上届勇夺殿军余威的港队男足，今届在小组赛即迎来严峻考验。港队被抽入A组，同组最大对手无疑是位列第一档次的东道主日本，其余两支同组球队则为泰国及吉尔吉斯。港队若要突围而出杀入半准决赛，必须在泰国及吉尔吉斯身上积极抢分。

国家队男足陷死亡之组

另一方面，国家队男足虽然凭借今年1月U23亚洲杯亚军的佳绩，与日本、韩国及越南同列为第一档次球队，但在抽签中却未能抽得上签。国家队男足被抽入B组，同组对手包括西亚双雄阿联酋、伊朗，以及朝鲜，堪称今届赛事的「死亡之组」，争出线形势险恶。

港队女足硬撼国家队

女足赛事方面，12支球队将分为3个小组作赛，每组首两名以及两队成绩最佳的小组第三名将晋级8强。根据2026年女足亚洲杯排名分档，港队女足最终被抽入G组，同组对手除了菲律宾及乌兹别克外，更会与同列第一档次的国家队女足上演对决。

【附录：名古屋亚运男足分组形势】

A组： 日本、泰国、吉尔吉斯、中国香港

B组： 国家队、阿联酋、伊朗、朝鲜

C组： 越南、乌兹别克、菲律宾、科威特

D组： 韩国、沙特阿拉伯、卡塔尔