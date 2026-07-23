英超｜阿仙奴宣布威廉沙列巴避过手术治疗 仍需养伤数月影响兵工厂季初部署

阿仙奴周三发表官方声明，公布在世界杯准决赛中腰伤重创的法国中坚威廉沙列巴（William Saliba）之最新伤情 。报告带来好坏参半的消息，好消息是经伦敦多名顶级专科医生评估，确认沙列巴不需接受手术，避过了最坏的开刀大劫 ；但坏消息是，由于腰部伤势严重，他仍需接受漫长的复康治疗，预计将要缺席一段相当长的时间，严重打乱了阿迪达（Mikel Arteta）季初的部署 。

迪甘斯爆沙列巴3月开始「顶硬上」

沙列巴是在世界杯4强战对西班牙时因腰部旧患突然复发，中途被换出。法国主帅迪甘斯（Didier Deschamps）赛后大爆内幕，指沙列巴其实自今年3月份起就一直带著腰伤「顶硬上」，直到4强战中痛楚已达到「无法忍受」的程度 。这项腰伤与他3年前（2022-23球季末）导致阿仙奴痛失联赛冠军的伤势极其相似 。

声明证实不用做手术

阿仙奴声明说：「威廉沙列巴已结束世界杯征程归队，他在法国队晋级半决赛的过程中发挥了至关重要的作用。沙列巴本周返回伦敦后，专家们进行了复查，确认他背部受伤，需要进行一段时间的康复治疗。 经过全面评估，专家认为不建议进行手术，但他现在应该开始接受复健。他的康复治疗将立即开始，我们将持续对他的伤情进行管理，预计他将缺席一段时间。所有人都全力支持沙列巴，确保他尽快恢复到最佳状态。」

虽然避过手术，但沙列巴预计仍要缺席数月 。这意味著在开季首十场硬仗中，包括英超作客阿士东维拉、利物浦，以及主场硬撼车路士等关键战，阿仙奴都必须在失去这位防线灵魂的情况下作战，卫冕之路大受打击 。