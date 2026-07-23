第十二届亚洲分龄游泳锦标赛 - 游泳 港队勇夺 14 金 13 银 20 铜

中国香港游泳代表队于刚落幕的「第十二届亚洲分龄游泳锦标赛」(二零二六年七月十七至二 十一日)中表现卓越，一举斩获 14 金、13 银、20 铜，合共 47 面奖牌的辉煌成绩，于奖牌榜仅落后于中国及日本。本届赛事聚集了来自亚洲各地的顶尖青少年泳手。港队一共派出 41 位运动员(23 女 18 男)出战，当中不乏首次参加锦标赛水平赛事的新晋泳手，各泳员于多项 个人及接力项目中均发挥出高水准，为港争光！

中国香港游泳代表队合照

男子组赛事，17-18 岁组别泳手李安禹在 50 米自由泳决赛中，以 22 秒 79 勇夺银牌 ，并于初 赛及决赛两度打破该项目之香港分龄纪录；另外他亦于 50 米蝶泳决赛以 24 秒 48 勇夺金牌， 为男子组抢下一金一银。男子组另一面金牌由香港纪录保持者王一舜于 17-18 岁组 400 米混 合泳夺得，成绩为 4 分 26 秒 88。而 15 岁小将张文浩于 15-16 岁组 50 米自由泳初赛中，游 出 23 秒 59 刷新已尘封 16 年之香港青年纪录。他稍后于决赛时再度把香港青年纪录改写为 23 秒 58。

而女子组方面，李芯瑶个人独揽 17-18 岁组别 50 米自由泳（25 秒 90）及 100 米自由泳（56 秒 21）两面金牌，并于 50 米蝶泳再添一面银牌 。17-18 岁组另一泳手王欣桐同样表现出色 ， 夺得 200 米自由泳（2 分 04 秒 12）及 400 米混合泳（4 分 58 秒 90）两面金牌，并于 400 米 自由泳摘银。而 13-14 岁组的高嘉莲持续有高水准演出，除了勇夺 200 米自由泳（2 分 04 秒 19）及 400 米自由泳（4 分 19 秒 33）金牌外，还夺得 100 米及 200 米蛙泳两面铜牌！

女子 17-18 岁组接力队更包办 4x100 米自由泳接力、4x200 米自由泳接力及 4x100 米四式接 力全部三面金牌！

港队将会专心备战 9 月的名古屋亚运会，期望一众泳手发挥出色为港争光。