世界杯2026｜阿根廷足总主席泰比亚登机前被扣查没收电脑 专机延迟两个多小时起飞

据阿根廷媒体《Infobae》爆料，美国联邦调查局（FBI）日前在纽约甘迺迪国际机场（JFK）采取闪电行动，在阿根廷足总（AFA）主席泰比亚（Claudio "Chiqui" Tapia）正准备带领国家队登机返回布宜诺斯艾利斯前，将其强行拦截并带走调查，其随身手机及电脑等所有电子设备亦被当场强行没收；外媒指与阿根廷足总在美国的巨额资金流向有关，怀疑涉及洗黑钱活动。

调查阿根廷足总2.6亿美元资金流向

事件发生在阿根廷大军准备登上包机回国的前夕。这宗由美国司法部协调的跨国金融案，正深入调查阿根廷足总在美国金融体系中，高达2.6亿美元（约20.3亿港元）的国际商业合约资金流向，怀疑涉及洗黑钱、银行欺诈及逃税。

调查的核心锁定在一家名为「Tourprodenter」的佛罗里达州公司。该公司由阿根廷商人法罗尼（JavierFaroni）管理，负责处理AFA的海外赞助、电视版权及热身赛收入。银行纪录显示，有数百万美元资金在转入美国账户后几天便被迅速转走。法庭文件显示，泰比亚、足总司库等已被勒令亲自前往佛罗里达州南部联邦法院出庭应讯并交代细节。

专机被扣延误两小时

由于FBI突然在停机坪上「强行截人」，并在包机上对泰比亚及随行官员进行了长达半小时的调查，直接导致这班原定于清晨6时起飞的专机，被延误至早上8时15分才获准起飞，连带影响了阿根廷国内数万名正等候接机的狂热球迷。最幸运的是，阿根廷队长美斯（LionelMessi）与队友迪保罗因选择于翌日乘坐私人飞机回国，并未在这班专机上，因而完美避开了这场尴尬的机场风波。

事件曝光后，阿根廷足总随即发表声明，并由代表律师强烈驳斥相关报导「完全是子虚乌有」兼「恶意抹黑」，强调泰比亚并未遭到传唤，手机亦没有被没收。