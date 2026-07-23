美职｜利云度夫斯基地标战饮恨 坦言告别欧洲因「巴塞情意结」

美职联第16轮迈阿密国际对阵芝加哥火焰的赛事刚落下帷幕，波兰神锋利云度夫斯基（Robert Lewandowski）迎来加盟芝加哥火焰后的「地标战」。虽然球队最终以2:3饮恨，但这位顶级射手在接受访问时坦言，巴塞隆拿的岁月令他难以再为其他欧洲球队披甲。

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迈阿密地标战巧合 告别欧洲因「巴塞情意结」

今仗作客迈阿密，对利云度夫斯基而言别具意义。他笑言这是一个奇妙的巧合：「当初我刚加盟巴塞时，第一场比赛也是在迈阿密踢，这就像是故事的延续。」

尽管处子战未能以胜仗作结，但他对登陆美职联的决定毫不后悔。谈到为何在职业生涯黄昏期离开欧洲，利云直指一切源于对巴塞的情意结，并亲口解释道：「经历了在欧洲的种种，尤其是在巴塞的那段时光后，我知道要再去欧洲其他球队效力将会非常困难。因此，我的选择范围自然转向了欧洲以外。」

贝赫达宏图大计打动神锋

利云透露，其实早在效力巴塞时，芝加哥火焰已主动向他招手。球会的规划令他留下深刻印象，尤其是与主帅贝赫达（Gregg Berhalter）的沟通：「我们不单止倾谈战术，更谈及球队的发展方向。自从贝赫达接手以来，球队进步神速。我在操练中看到新队友们的表现感到非常振奋，我在这里仍有未圆的目标。」

探索美国文化 誓展老大哥本色

这次转会对利云和他的家人来说是一大步，他表示自己对新文化抱开放态度，想亲身印证「美国梦」是否真实存在，并期待未来能体验芝加哥丰富的体育文化。对于如何融入球队，利云强调自己会发挥老大哥本色：「我知道自己需要时间适应，但在足球之外，我是一个有经验、有足球智慧的人，我会帮助队友和球会迈出下一步。在美国我可以学到很多欧洲没有的东西，换个视角看世界，这绝对是我人生的新篇章。」