美职·有片｜国际迈阿密对阵芝加哥火焰 缺美斯苏亚雷斯百战建功 利云度夫斯基演地标

世界杯热潮刚退，美职（MLS）战火已马不停蹄继续蔓延。在美职第16轮国际迈阿密对阵芝加哥火焰的焦点战中，纵使有球王美斯（Lionel Messi）及中场大将迪保罗（Rodrigo De Paul）缺阵，国际迈阿密仍凭借老将苏亚雷斯（Luis Suarez）梅开二度，以3:2惊险反胜对手，豪取五连胜。今仗另一大看点，是波兰神锋利云度夫斯基（Robert Lewandowski）上演加盟芝加哥火焰的「地标战」，可惜未能阻止球队落败。

美斯休假探病父 卡斯米路卷违规风波

国际迈阿密今仗阵容不整，刚战毕世界杯决赛的美斯与迪保罗目前仍在休假，据报美斯更已返回阿根廷探望抱恙的父亲。此外，球队早前以自由身签入的巴西防中卡斯米路（Casemiro），据悉正被赛会调查是否涉及「违规接触」（Tampering），因此今仗依然无缘披甲上演首秀。

门将离谱失误送礼 阿苏挺身而出救主

尽管残阵出击，今场赛事依然峰回路转。上半场国际迈阿密门将里奥斯（Rios）接应队友回传时失误，在利云度夫斯基的积极逼抢下不慎「摆乌龙」，令芝加哥火焰先开纪录。落后的迈阿密国际随后由苏亚雷斯操刀12码中鹄扳平，半场双方踢成1:1。

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换边后，「阿苏」尽显射手本色，一记精彩抽射破网为球队反超前。虽然芝加哥火焰一度由后备入替的迪西简（Desjean）建功扳平，但国际迈阿密最终凭普林碧克（Plumbeck）补射绝杀，以3:2锁定胜局。赛后，迎来代表国际迈阿密第100场上阵的苏亚雷斯获选为全场最佳球员（MVP），这位乌拉圭神锋至今已为球队贡献50个入球及30次助攻，交出极其亮丽的成绩表。