世界杯2026｜佛得角门将禾仙夏压倒金手套得主西蒙 爆冷入选世界杯梦幻11人

美加墨世界杯圆满落幕，国际足协（FIFA）周三公布了由全球球迷投票选出的本届世界杯「梦幻11人（Dream XI）」最佳阵容 。佛得角门将禾仙夏（Vozinha） 压倒获金手套奖的西班牙门将乌尼西蒙入选最令人意外。而夺得季军、创下 1966 年后队史最佳成绩的英格兰，只有比宁咸（Jude Bellingham）一人入选 。

西班牙法国成最大户

今届世界杯梦幻11人名单，应届冠军西班牙队长兼金球奖得主洛迪（Rodri）、两闸柏度朴路（Pedro Porro）和古古列拿（Marc Cucurella）3人入选，而殿军法国同样有3人入选与狂牛并列最大户，分别是基利安麦巴比（Kylian Mbappe）、奥利斯（Michael Olise）和乌柏美卡奴（Dayot Upamecano）。至于阿根廷亦有美斯（Lionel Messi）和利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）两人入选。而梦幻11人名单中，最令人意外莫过于佛得角门将禾仙夏的入选。

禾仙拿粉丝飙升至2,940万创奇迹

由于今次梦幻11人是由球迷投票定出，故结果与专业评审选择有距离，最明显是助西班牙夺冠的金手套得主乌尼西蒙，竟然被佛得角的禾仙夏抢走最佳门将位置。据悉获得39.6的选票当选。40 岁的禾仙夏在世界杯前处于失业状态，但他今届交出 18 次神级扑救，先后守和西班牙并将阿根廷逼入加时，一战封神。他的爆红更反映在社交媒体上，其 Instagram 粉丝由开赛前的 50,000 人狂飙至如今的 2,940 万，超越了卡斯拿斯等传奇，成为全球追随者最多的门将 ！

比宁咸狂轰7球独撑三狮

至于英格兰虽然夺得季军、创下 1966 年后队史最佳成绩，但阵中只有中场祖迪比宁咸一人入选。此子今届为英格兰攻入 7 个入球，成为队史单届世界杯入球最多的球员，入选可谓实至名归 。

2026世界杯梦幻11人名单

门将：禾仙夏(佛得角)

后卫：柏度朴路(西班牙)、利辛度马天尼斯(阿根廷)、乌柏美卡奴(法国)、古古列拿(西班牙)

中场：洛迪(西班牙)、奥利斯(法国)、祖迪比宁咸(英格兰)

前锋：美斯(阿根廷)、艾宁夏兰特(挪威)、基利安麦巴比(法国)