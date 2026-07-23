英超｜马迪奥斯费南迪斯热刺首演 轰「职业生涯最精彩入球」

以8500万镑转投热刺的马迪奥斯费南迪斯，今晨首次披上新球会的球衣，于闭门友赛斗英甲米尔顿凯恩斯轰入一记窝利，助球队以1：0取胜。费南迪斯形容这记入球是「职业生涯最精彩的」。

窝利直飞死角

热热甫开赛3分钟，便凭一次左路角球，皮球被门将手槌打出禁区顶后，马迪奥斯费南迪斯球不着地窝利抽射，皮球直飞死角入网。最终热刺以1：0击败米尔顿凯恩斯。至于以1亿英镑加盟的东拿利，今场也迎来处子战。

费南迪斯热刺首演轰金球。影片截图

马迪奥斯费南迪斯以8500万镑加盟热刺。法新社

东拿利与费南迪斯组成1.85亿镑中场组合。法新社

「入球让我更有信心」

费南迪斯赛后谈及这记入球时表示：「这是我职业生涯最喜欢的一个入球，毫无疑问。我需要更多尝试禁区外射门，我知道自己有这个能力。这个入球让我对接下来的每一天，都更有信心。」费南迪斯今夏由降班落英冠的韦斯咸加盟热刺，与东拿尼组成合共1.85亿的中场组合。

热刺今夏大举增兵，除了费南迪斯和东拿利，还以5200万镑签入中坚云赫基，以及免费签下中坚马高斯辛尼斯、左闸安德鲁罗拔臣和门将杜巴夫卡。热刺将于周四前往新西兰，展前季前热身巡回赛。