Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜马迪奥斯费南迪斯热刺首演 轰「职业生涯最精彩入球」

足球世界
更新时间：07:44 2026-07-23 HKT
发布时间：07:44 2026-07-23 HKT

以8500万镑转投热刺的马迪奥斯费南迪斯，今晨首次披上新球会的球衣，于闭门友赛斗英甲米尔顿凯恩斯轰入一记窝利，助球队以1：0取胜。费南迪斯形容这记入球是「职业生涯最精彩的」。

窝利直飞死角

热热甫开赛3分钟，便凭一次左路角球，皮球被门将手槌打出禁区顶后，马迪奥斯费南迪斯球不着地窝利抽射，皮球直飞死角入网。最终热刺以1：0击败米尔顿凯恩斯。至于以1亿英镑加盟的东拿利，今场也迎来处子战。

费南迪斯热刺首演轰金球。影片截图
费南迪斯热刺首演轰金球。影片截图
马迪奥斯费南迪斯以8500万镑加盟热刺。法新社
马迪奥斯费南迪斯以8500万镑加盟热刺。法新社
东拿利与费南迪斯组成1.85亿镑中场组合。法新社
东拿利与费南迪斯组成1.85亿镑中场组合。法新社

「入球让我更有信心」

费南迪斯赛后谈及这记入球时表示：「这是我职业生涯最喜欢的一个入球，毫无疑问。我需要更多尝试禁区外射门，我知道自己有这个能力。这个入球让我对接下来的每一天，都更有信心。」费南迪斯今夏由降班落英冠的韦斯咸加盟热刺，与东拿尼组成合共1.85亿的中场组合。

热刺今夏大举增兵，除了费南迪斯和东拿利，还以5200万镑签入中坚云赫基，以及免费签下中坚马高斯辛尼斯、左闸安德鲁罗拔臣和门将杜巴夫卡。热刺将于周四前往新西兰，展前季前热身巡回赛。

最Hit
深圳地铁实施「逢包必检」，让进站市民大排长龙。微博@吴佩
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
10小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
12小时前
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
12小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
16小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
13小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
16小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
19小时前
邱淑贞亲自拍摄大女性感照  沈月彻底解放最诱人一面  超低胸喱士短裙轻松驾驭
邱淑贞亲自拍摄大女性感照  沈月彻底解放最诱人一面  超低胸喱士短裙轻松驾驭
影视圈
15小时前
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
13小时前