世界杯2026｜耶马透露与美斯交谈内容 「这些话与金牌一样珍贵」

美斯带领的阿根廷，在世界杯决赛不敌有耶马坐镇的西班牙。在比赛结束后，19岁的耶马走向39岁的美斯，向对方送上拥抱，耶马透露两人的对话内容，形容这些话「与金牌一样珍贵」。

美斯替耶马洗澡的画面，在世界杯决赛前再次被广传。耶马为西班牙赢下世界杯，而美斯似乎已完成世杯最后一舞，被形容为世代交接这个的时刻，耶马走向失落的美斯并送上拥抱。

耶马与美斯在世界杯决赛对垒。路透社

耶马透露与美斯交谈的内容。路透社

耶马认为美斯简短的鼓励，与世界杯金牌一样珍贵。路透社

美斯鼓励「继续走自己的路」

两人相拥后交谈了几句，耶马透露这次对话的内容：「他告诉我，继续走自己的路，未来属于我们这一代。」他又形容「这些话对我来说，和挂在颈上的金牌一样珍贵」。至于谈到美斯时，耶马说：「他一直是我敬佩的人。比赛结束后，我向他表达了敬意。」

而在世界杯决赛前，美斯也曾公开称赞耶马：「他是非常出色的球员，一名世界级球星。他才19岁，整个职业生涯都还在前方。」