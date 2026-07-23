世界杯2026｜加维指柏利迪斯动粗不应被秋后算帐 「足球本有对抗一面」

阿根廷在世界杯决赛不敌西班牙后，部份球员在场上动粗惹来批评。其中柏利迪斯叉颈、打人争议最大，但「受害者」之一、西班牙中场加维认为对方不应被秋后算帐：「足球本来就有身体对抗、更具侵略性的一面。」

西班牙在球证呜笛后，庆祝赢得世界杯。但阿根廷的柏利迪斯、莫连拿、泰亚高艾美达和助教阿耶拉均涉事，FIFA确认展开调查。其中柏利迪斯一手叉向艾历加西亚的颈，又在艾美达推倒加维后，疑向对方挥拳。

阿根廷球员向西班牙球员动粗。路透社

柏利迪斯推向加维。美联社

助教阿耶拉称自己是为了劝架，愿意为自己的行为负责。路透社

加维接受访问时表示：「我不认为柏利迪斯应该被停赛。我明白，这对孩子们来说是不良示范，但我认为足球本来就有身体对抗、更具侵略性的一面。最合理的做法，就是当场把他逐出场，事情就到此为止。我认为，归根究柢，这就是足球。」

助教称将向奥莫道歉

至于助教阿耶拉疑打中西班牙球员丹尼奥莫脸部，他表示将向对方道歉：「比赛结束后，我看到球场中央发生冲突，所以我走过去，希望阻止事情进一步恶化，因为那不是我们的作风。我愿意为自己的行为负责。我的本意只是过去把大家分开，没有其他意思。」