Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜加维指柏利迪斯动粗不应被秋后算帐 「足球本有对抗一面」

足球世界
更新时间：05:38 2026-07-23 HKT
发布时间：05:38 2026-07-23 HKT

阿根廷在世界杯决赛不敌西班牙后，部份球员在场上动粗惹来批评。其中柏利迪斯叉颈、打人争议最大，但「受害者」之一、西班牙中场加维认为对方不应被秋后算帐：「足球本来就有身体对抗、更具侵略性的一面。」

西班牙在球证呜笛后，庆祝赢得世界杯。但阿根廷的柏利迪斯、莫连拿、泰亚高艾美达和助教阿耶拉均涉事，FIFA确认展开调查。其中柏利迪斯一手叉向艾历加西亚的颈，又在艾美达推倒加维后，疑向对方挥拳。

阿根廷球员向西班牙球员动粗。路透社
阿根廷球员向西班牙球员动粗。路透社
柏利迪斯推向加维。美联社
柏利迪斯推向加维。美联社
助教阿耶拉称自己是为了劝架，愿意为自己的行为负责。路透社
助教阿耶拉称自己是为了劝架，愿意为自己的行为负责。路透社

加维接受访问时表示：「我不认为柏利迪斯应该被停赛。我明白，这对孩子们来说是不良示范，但我认为足球本来就有身体对抗、更具侵略性的一面。最合理的做法，就是当场把他逐出场，事情就到此为止。我认为，归根究柢，这就是足球。」

助教称将向奥莫道歉

至于助教阿耶拉疑打中西班牙球员丹尼奥莫脸部，他表示将向对方道歉：「比赛结束后，我看到球场中央发生冲突，所以我走过去，希望阻止事情进一步恶化，因为那不是我们的作风。我愿意为自己的行为负责。我的本意只是过去把大家分开，没有其他意思。」

最Hit
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
11小时前
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
15小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
10小时前
深圳地铁实施「逢包必检」，让进站市民大排长龙。微博@吴佩
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
9小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
12小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
17小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
14小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
12小时前
谭凯琪入禀呈请吕晶晶破产 认因财反目：大家唔好借钱畀人 非有意爆前闺密与邓特希秘婚
06:35
谭凯琪入禀呈请吕晶晶破产 认因财反目：大家唔好借钱畀人 非有意爆前闺密与邓特希秘婚
影视圈
14小时前