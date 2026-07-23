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美职｜卡斯米路加盟国际迈亚密 赛会调查交易是否涉违规

足球世界
更新时间：04:56 2026-07-23 HKT
发布时间：04:56 2026-07-23 HKT

美职球会国际迈亚密宣布，以自由身签下巴西中场卡斯米路。但《BBC》的报道指，美职赛会正调查这宗交易中，是否违反「非法接触（tampering）」的规定。

签约至2027年季尾

卡斯米路去季结束后，与曼联约满离队，之后代表巴西征战今夏世界杯。今晨，国际迈亚密签下卡斯米路，双方签约至2027年季尾，附带合约可延长至2029年6月的选项。卡斯米路新一季将于美斯、迪保罗和利古朗等成为队友。

卡斯米路约满后离开曼联。法新社
卡斯米路约满后离开曼联。法新社
卡斯米路代表巴西出战世界杯，最终不敌挪威出局。路透社
卡斯米路代表巴西出战世界杯，最终不敌挪威出局。路透社
卡斯米路转战美职联。美联社
卡斯米路转战美职联。美联社

然而，在球会宣布消息后不久，美职赛会随即发表声明，表示正「审查针对该球会的非法接触指控」。赛会声明表示：「联盟正在收集所有相关资讯，在调查完成之前，不会进一步评论⋯⋯虽然国际迈亚密与洛杉矶根河，已就卡斯米路的发现优先权达成协议，但相关交易条款将待非法接触调查结束后才会公布。」

迈亚密指已从银河获优先发现权

优先发现权是美职的一项规则，赋予某支球队在球员希望加盟美职联时，享有优先签约权。每支球队任何时候最多可在自己的优先发现名单上，登记5名球员，并可随时新增或移除球员。原本持有卡斯米路优先发现权的是银河，但国际迈亚密在宣布完成签约时表示，他们已从银河身上取得这项权利。

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