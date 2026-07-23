英超｜阿士东维拉与车路士达成协议 势借用加拿祖一季

阿士东维拉与车路士球员一入一出，摩根罗渣士以破纪录的1.17亿镑转会「蓝战士」后，据报维拉即将达成租用阿历真度加拿祖，合约附带优先买断条款。

附带买断条款

根据《天空体育》的报道，维拉与车路士达成协议，将以租用形式罗致加拿祖，合约附带买断条款，而该买断条件被认为相当容易达成。该报道指，包括租借费在内的整体交易金额，符合车路士对球员的估值；《天空体育》早前报道车路士对加拿祖的标价为4260万镑。

加拿祖势将外租维拉。法新社

摩根罗渣士以1.17亿镑加盟车路士。路透社

加拿祖在车路士未能站稳正选。法新社

加拿祖去年夏天以4000万镑从曼联加盟车路士，但未能站稳正选。这名阿根廷翼锋今夏未获国家队征召出战世界杯，季前开操时并未向车路士报到参加训练。这笔交易发生之际，两家球会才刚完成另一宗交易，由摩根罗渣以创英国球员转会费纪录的1.17亿英镑，从维拉转投车路士。

加拿祖英超为车路场均上阵49分钟

车路士去季左路位置人才济济，令加拿祖未能站稳正选，他在英超25次出场中，总共只踢了1217分钟，平均每场上阵不足49分钟。这比上季分担维拉左路位置的罗渣士（1528 分钟）和贝安迪亚（1527 分钟）的上阵时间都还要少。

罗渣士和贝安迪亚的平均贡献，也远胜加拿祖，后者上季共直接参与 5 个入球，平均每243分钟参与一球；相比之下，罗渣士平均每90分钟就能参与一球，而贝安迪亚则是平均每190分钟参与一球。加拿祖能否随着转投维拉获得更多机会，为球队带来更大贡献，且看艾马利的布阵以及他个人的发挥。