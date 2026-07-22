安东尼泰莱挂哨｜曼联为其执法生涯最大受益者 车路士遭遇最悲惨？

英格兰著名球证安东尼泰莱（Anthony Taylor）宣布因在顶级联赛执法所带来的巨大舆论压力退役，结束长达16年的英超执法生涯。随着这位47岁争议名哨的退役，他长达16年在英超赛场上与Big 6豪门球队的恩怨瓜葛也随之画上句号。回顾泰莱的执法生涯，曼联在数据上似乎成为了最大赢家，而伦敦双雄车路士与阿仙奴则不幸沦为他哨下命运最悲惨的受害者。

曼联胜率偏差值高于其他豪门

在过去16年泰莱执法的56场曼联赛事中，红魔鬼取得了32胜7和17负的战绩，胜率高达57.14%，相比他们在过去16年联赛只得51.7%胜率。这意味着，曼联在泰莱执法时的胜率，比他们在同期的联赛整体水平足足高出了将近5至6个百分点。

相比其他Big 6球队，阿仙奴、利物浦和热刺在泰莱哨下的胜率分别为56.14%、54.17%和47.37%，与他们在联赛的整体胜率只相差约1%。而车路士则最为悲惨，在泰莱执法的比赛中只有50.88%，相较他们联赛约57%胜率，相差超过6%。

红魔每4.7场1个12码豪门中第二高

除了胜率惊人，泰莱生涯共判给曼联12个12码，平均每4.67场比赛就会为红魔判罚一次极刑，场均12码率高达0.214次，略少于利物浦的场均达0.235次共16个12码。

但曼联在泰莱的哨下亦非一帆风顺。在2023-24赛季曼联主场0:0被修咸顿逼和的赛事中，比赛进行到第34分钟，红魔防守中场卡斯米路在一次铲截中，在赢到皮球后踢中修咸顿球员卡路士艾卡拉斯小腿。

泰莱起初只出示了黄牌警告，但在视像助理裁判（VAR）的介入和建议下，泰莱亲自走到场边翻看重播，随后果断推翻原判，将黄牌升级为直接红牌驱逐卡斯米路出场，赛后被轰过严及尺度不一致。

车路士场均收2.26张黄牌成最大冤魂

与曼联形成强烈对比的，是车路士与阿仙奴的苦难。车路士无疑是泰莱执法生涯中的最大冤魂。在黄牌判罚上，车路士在泰莱执法下场均要吃下高达2.26张黄牌（57场累计129张黄牌），不仅远高于英超联赛场均约1.6至1.8张黄牌的常态，也让车路士成为泰莱手下累计黄牌数最高的英超球队。

最经典的事迹莫过于车路士在2024-25球季作客对阵般尼茅夫的联赛赛事。在这场看似对抗并非异常粗野的比赛中，泰莱「有牌必俾」，全场共出示了破英超历史纪录的14张黄牌，其中车路士独占8张。

由于两队单场有超过6名球员领牌，英格兰足总依例向车路士及般尼茅夫各处以25,000英镑的罚款。更严重的是，愤怒的网民在赛后向泰莱及其家人发出了死亡威胁，球证组织为了保护其安全并平息舆论，随即在随后一个周末的联赛中暂停了泰莱的主球证资格，将他降职为第四球证。

两次足总杯决赛两黄一红令车路士失冠

最令车路士球迷痛心疾首的，莫过于泰莱一手缔造的足总杯决赛魔咒。安东尼泰莱是英超历史上唯一一位两次执法车路士对阿仙奴足总杯决赛的裁判。

在2017年的决赛中，他以插水为由向车路士右闸摩西斯出示第2面黄牌将其逐出场；到了2020年决赛，他又在1场极具争议的拦截中，向蓝狮中场高华锡出示了极为严厉的第2面黄牌，导致车路士两次在决赛中少打一人，最终均以1:2不敌兵工厂痛失冠军。

与此同时，车路士在泰莱手下场均仅获得0.088次12码，相当于要踢超过11场比赛才能获得1个12码，这与曼联在泰莱手下拿12码的频率相比，差距高达2.4倍。

阿仙奴7次收泰莱利是冠绝豪门

而阿仙奴虽然在决赛中受益，但在联赛中同样成为泰莱的「牌下亡魂」，阿仙奴在泰莱执法下累计收获了7张红牌，当中3张为直红，是英超所有球队中被泰莱红牌驱逐次数最多的队伍。

曼城在泰莱的哨音下也留下过不少充满火药味的名场面。在2016年12月的一场曼城对阵车路士的争冠天王山之战中，泰莱在补时阶段连续出示两张直接红牌，分别驱逐了对大卫雷斯作出危险拦截的曼城前锋阿古路，以及将法比加斯推向广告板外的中场费兰甸奴，令曼城在失利之余更蒙受主力停赛的重创。

两年后的2018年足总杯，曼城爆冷负于韦根的赛事中，泰莱再次展现其「升级卡牌」的本色。在曼城中场戴尔夫一次拦截后，泰莱起初已将黄牌拿在手中，但在对手球员的围堵施压下，他突然改变主意改判直接红牌。这一判罚直接点燃了曼城主帅哥迪奥拿的怒火，导致哥帅在半场休息时于球员通道与韦根领队保罗曲克爆发了极烈的肢体冲突与口角，场面一度失控。

甚至在泰莱执法生涯的晚期，他的哨音依旧充满争议。在2025年的一场车路士对阵阿仙奴的伦敦打吡中，车路士中场摩西斯卡些度在一次对米基尔马连奴的拦截后，泰莱起初仅给予黄牌警告，但在VAR介入并要求他到场边观看萤幕后，他选择推翻自己的决定，改判直接红牌，亦再度引发广泛争议。