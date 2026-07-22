世界杯2026｜美斯决赛幕后暖心善举曝光 亲赠决赛门票予佛得角门神禾仙夏家人

在刚落幕的美加墨世界杯决赛背后，虽然阿根廷最终以0:1不敌西班牙屈居亚军，但据阿根廷著名体育记者拉托雷（Yanina Latorre）爆料指，球王美斯（Lionel Messi）在决赛前夕向多名无力负担票价的球迷免费赠送了决赛门票，当中包括今届世界杯一战成名的佛得角门神禾仙夏（Vozinha）的4名家属。

资助基层球迷圆梦现场观赛

在本届世界杯的32强淘汰赛中，阿根廷与佛得角合演了一场精彩的对决，最终阿根廷以3:2险胜晋级。在该场赛事中，佛得角40岁老将守门员禾仙夏表现极为出色，多次化解阿根廷锋线的关键射门，险些阻止了阿根廷的晋级之路。

禾仙夏在该场比赛的演出不仅获得媒体高度评价，似乎也给美斯留下了深刻印象。根据拉托雷报道，美斯深知许多热爱足球的基层家庭因经济拮据而无法负担决赛的昂贵门票，因此他特别指示其经纪团队，物色并资助了一批忠实球迷免费入场，当中就包括了今届黑马佛得角门将禾仙夏的4名家人。

弥补禾仙夏未能互换球衣遗憾

相信这几张免费门票能弥补禾仙夏在32强赛后未能与自己的偶像美斯交换球衣的遗憾。禾仙夏先前在接受访问时坦言，自己开赛前已与美斯约定赛后交换球衣留念，而当时美斯亦答允在球员通道与他交换球衣。然而，由于他在完场后随即被大批外国记者及媒体包围进行赛后采访，当他完成工作并返回更衣室时，两队球员早已离开球场，令他无奈错失了与美斯互换战衣的机会。