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世界杯2026·有片｜阿根廷决赛饮恨史卡朗尼拒赖球证：输波因西班牙更强

足球世界
更新时间：17:15 2026-07-22 HKT
发布时间：17:15 2026-07-22 HKT

阿根廷在今届世界杯决赛饮恨，纵使赛事已过去数日，外界的讨论依然热烈。主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）带队回国后获球迷英雄式欢迎，他近日受访时展现大将之风，当被传媒问及决赛有否遭受球证不公对待时，他一口否认，并坦言落败纯粹因为技不如人：「我们输是因为西班牙更强。」

回顾该场终极一战，阿根廷以0:1不敌西班牙，场面上更被对手全面压制，写下90分钟「零射门」的尴尬纪录。尽管数据惨烈，阿根廷大军回国依然获国民力撑。史卡朗尼在访问中重申，拒绝将失落冠军诿过于球证：「我们输波是因为西班牙表现更出色，必须承认他们踢得更好。不过我们确实已经拼尽全力，这是事实。有时承认对手比自己强是一件好事，我相信这会令我们变得更强大。」

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