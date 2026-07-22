世界杯2026·有片｜阿根廷决赛饮恨史卡朗尼拒赖球证：输波因西班牙更强

阿根廷在今届世界杯决赛饮恨，纵使赛事已过去数日，外界的讨论依然热烈。主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）带队回国后获球迷英雄式欢迎，他近日受访时展现大将之风，当被传媒问及决赛有否遭受球证不公对待时，他一口否认，并坦言落败纯粹因为技不如人：「我们输是因为西班牙更强。」

“¿Si el arbitraje fue injusto? NO, PERDIMOS PORQUE ELLOS FUERON MEJORES. HAY QUE RECONOCERLO.



Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores”.



Lionel Scaloni. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/971dCYzWEe https://t.co/91ECQEh0hN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 21, 2026

回顾该场终极一战，阿根廷以0:1不敌西班牙，场面上更被对手全面压制，写下90分钟「零射门」的尴尬纪录。尽管数据惨烈，阿根廷大军回国依然获国民力撑。史卡朗尼在访问中重申，拒绝将失落冠军诿过于球证：「我们输波是因为西班牙表现更出色，必须承认他们踢得更好。不过我们确实已经拼尽全力，这是事实。有时承认对手比自己强是一件好事，我相信这会令我们变得更强大。」