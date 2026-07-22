传承足球夏令营｜沙夏认为施丹会为法国带来更进攻的一面 指曼联要揾无私球员而非单一巨星

曼联法国籍名宿沙夏周三出席「传承足球夏令营2026」香港站在西沙Go Park的启动礼，他在活动后受访分享到关于法国队和曼联的一些想法，沙夏提到施丹执教下或会带来更具进攻性的法国队，他也提到曼联需要的是一个愿意为球队付出的球员，而非一个超级巨星。

沙夏提到施丹执教下或会带来更具进攻性的法国队。摄影：魏国谦

沙夏指法国的成绩虽令人失望，但在整个世界杯中亦展现出不错的表现。摄影：魏国谦

施丹或带来更进攻型的法国

法国在今届世界杯以第4名作结，沙夏表示从成绩上来看的确会令支持者感失望，对西班牙的时候中场失去控制权成为失利主因，而对英格兰时上半场明显状态不好，但其后过程也很精彩展现到法国足球的高水平，所以对他而言法国在整个世界杯中亦展现出不错的表现。

而提到施丹将接手法国主帅一职，沙夏则认为可能会带来更为积极进攻的一面：「迪甘斯以防中出身，因此战术上可能更偏向防守，我会预期以攻中出身的施丹可能会有更积极的进攻策略，在过往迪甘斯的策略中已经可以看到4前锋有麦巴比、丹比利、巴高拿和奥利斯的阵式，因此可以期待他会再如何发掘。」但沙夏亦指法国队群星云集，施丹亦要去平衡每位球员，例如今次世界杯备受争议的卓基要如何使用他令他融入团队亦成为重要课题。

沙夏表示上季卡域克为曼联带来更稳定的表现和战术，现在需要做的事要寻找想为曼联而战的球员。摄影：魏国谦

沙夏认为曼联需要的是一个愿意为球队付出的球员，而非一个超级巨星。摄影：魏国谦

沙夏指出今夏各球会在引援上也很出色，因此很难去预测来季的排名。摄影：魏国谦

曼联需要的不是巨星而是要愿为球队付出的球员

而关于对曼联来季的展望，沙夏表示上季卡域克为曼联带来更稳定的表现和战术，现在需要做的事要寻找想为曼联而战的球员：「现在要找的球员是要找想要为这件球衣和球会而战的球员，不是为了自己而战，我认为艾摩廉离任前已经为卡域克处理了不少那种球员，而卡域克也很好地根据这个基础去打磨球队。」沙夏也指出现在的曼联不是要超级巨星，而是需要更愿意为球队付出而非自我，他以西班牙为例指洛迪和耶马并不算超级巨星，但愿意为球队付出便可带来荣耀，他也指：「过去可能我们有加拿曹、安东尼、华舒福等球员，他们都是好球员，但他们都有点自我和态度上的问题，这不仅没帮助到他们自己也没帮到球队，因此我们更需要的是像麦比奥莫、根夏等这类为球队付出的球员。」

而被问及下季的排名时，沙夏则表示很难预测：「上季我们经历了一个奇怪的球季，我不是要不尊重阿仙奴的胜利，而是我认为上季许多强队如利物浦、曼城和车路士都表现不佳，因此造就了今季的阿仙奴。」沙夏指出今夏各球会在引援上也很出色，例如热刺便是其中一队值得期待，因此很难去预测来季的排名。

记者/摄影：魏国谦