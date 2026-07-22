世界杯2026｜阿根廷钢门马天尼斯决赛11次神救仍饮恨 心碎考虑退出国家队

阿根廷门钢门达米安马天尼斯（Emiliano Martinez）于世界杯决赛交出了史诗级表现，但仍无法阻止阿廷在加时以 0:1 憾负西班牙，无缘连续两届捧杯。这位 33 岁功勋门将在经历心碎败仗后，于社交平台发表极度沮丧的感言，除了向球迷致歉，更首度抛出震撼弹，坦言自己正认真考虑「让位」退出国家队。

单场 11 扑救创 60 年纪录

决赛中，阿根廷因安素费南迪斯（Enzo Fernandez） 领红被逐而十人应战，在 90 分钟内录得尴尬的「零射门」。全靠马天尼斯在门前左飞右扑，他今仗疯狂作出 11 次扑救，创下自 1966 年有纪录以来，世界杯决赛单场最多扑救的历史新高！相较之下，夺得今届「金手套奖」的西班牙门将乌尼西蒙（Unai Simon），整届 7 场比赛加起来也只作出了 10 次扑救，足见马天尼斯承受了多大的防守压力，可惜最终仍在加时失守。

达米安马天尼斯Instagram截图

发长文自责暗示高挂手套

经历了从天堂跌落地狱的打击，马天尼斯在 Instagram 自责暗示考虑结束国脚生涯：「我曾梦想我们能再次赢得冠军，将奖杯带回阿根廷。这份痛楚实在难以用言语解释，现在有很多事情需要好好反思，以及是否已经到了『退位让贤』的时候。我非常抱歉，我真的已经尽了最大努力。」

事实上，阿根廷正选 11 人的平均年龄高达 30 岁 101 天，是世界杯决赛史上第二老的阵容。随著 39 岁球王美斯（Lionel Messi）预计将淡出国际赛 ，奥达文迪等老将亦极可能迎来告别战，马天尼斯考虑「让位」的自白，预示著蓝白军团即将迎来翻天覆地的换血阵痛期。

