世界杯2026｜世杯结下不解缘 特朗普大赞恩芬天奴 拟推举任新一届联合国秘书长

国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）与美国总统特朗普关系密切，两人在刚结束的美加墨世界杯期间多次「同框」，于阿根廷对西班牙的决赛后更一同出席颁奖仪式。想不到这份交情随时由球坛延伸至政界，据外媒报道，特朗普有意力推这位FIFA掌舵人「转跑道」，出任下一届联合国秘书长。

现年56岁的恩芬天奴在今届世杯期间与特朗普过从甚密，去年12月更将FIFA首届和平奖颁予对方。不过最引人关注的，是特朗普曾亲自致电恩芬天奴，介入调查美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）的红牌事件，最终令其停赛处分破天荒获延期执行。据《纽约时报》引述接近美国总统的消息人士透露，特朗普大赞恩芬天奴具备「凝聚人心的特殊能力」，认为他备受全球尊重，绝对是接掌联合国的完美人选。

下任联合国秘书长将于今年内选出，以接替年底卸任的葡萄牙籍秘书长古特雷斯（António Guterres）。若要成功入主联合国，恩芬天奴需先赢得安理会15个成员国（其中5个常任理事国拥有否决权）的支持，再获联合国大会确认。根据《纽约时报》的报道，目前尚不清楚恩芬天奴是否有意转战政界，以及两人曾否深入探讨此事。不过，特朗普对现有7名候选人嗤之以鼻，有内部人士更形容该批候选人全属「平庸之辈」，令特朗普深信恩芬天奴能完美填补这个空缺。