传承足球夏令营2026｜曼联名宿沙夏出席足球夏令营启动礼 美斯C朗之间永远选择C朗

今夏本地延续足球热潮，周三（22日）传承文化体育交流和Apex Education合办的「传承足球夏令营2026」香港站在西沙Go Park进行启动礼，更邀请到曼联球星沙夏来港与学员交流和传授足球技术，沙夏更在分享会中表自己永远最喜欢的球员都会是C朗。

曼联名宿沙夏现身香港。摄影：魏国谦

沙夏被直接问到他更喜欢美斯还是C朗时，直指永远都会答是C朗。摄影：魏国谦

沙夏比起美斯更喜欢前队友C朗

传承文化体育交流和Apex Education合办的「传承足球夏令营2026」香港站周三在西沙Go Park进行启动礼，邀请到前曼联射手沙夏到港和学员们分享经验，沙夏在启动礼中亦有进行问答环节，他分享到效力多支球队最为印象深刻的必然是曼联，沙夏表示在费格逊的执教下更好地发挥出他的潜能，他在提到曾和C朗拿度共事时即引全场的小球员欢呼，更被直接问到他更喜欢美斯还是C朗时，沙夏直指：「对我而言永远是一个简单的问题，我永远都会答是C朗。」再次引全场欢呼，他亦给出原因指：「C朗可能在入球数不及美斯，但在41岁的年纪下的投入和表现依然和其他球员一样令人敬佩，而且他每次上阵所承受的压力难以想像，但他依然每次上场都表现出一种向其他人展示的感觉，这是令我最为敬佩的。」

沙夏为「传承足球夏令营2026」香港站进行开球礼。摄影：魏国谦

今次的「传承足球夏令营2026」香港站亦设传承七人足球锦标赛亦一众小球员可以在绿茵赛场上展现自己。摄影：魏国谦

沙夏亦勉励在场的小球员们若要实现成为职业足球员必须要全力以赴日复一日进行练习，亦要保持住对足球的热爱。摄影：魏国谦

沙夏亦勉励在场的小球员们若要实现成为职业足球员必须要全力以赴日复一日进行练习，同时间心态上亦要保持住对足球的热爱，而不是强迫性地去做才可拉近梦想和现实的距离。

沙夏指看见香港在运动领域上的潜力

活动后沙夏接受传媒访问，他表示自己在大约15-20年前随队来到香港，开始探索这里的文化后便爱上了这里，香港的历史和文化亦令他感到著迷，沙夏也表示看到了香港在足球和运动领域上的巨大潜力：「我可以看到这里的足球和体育领域上的发展潜力非常巨大，我认为中国和香港政府已经明白他们需要付出更多努力，我很喜欢创新很喜欢科技很热爱运动，所以这也吸引到我来到这里。」

今次的「传承足球夏令营2026」香港站除了明日的沙夏亲自指导外，亦设传承七人足球锦标赛亦一众小球员可以在绿茵赛场上展现自己，传承文化体育交流的CEO及联合创办人布洛丹表示希望可以籍今次的活动去促进本地足球发展，也希望未来可以带更多球星来香港以教育形式交流，而另一联合创办人黄启桓则指最大目标不只是普通的夏令营形式，而是希望可以扩张到亚洲其他地区，去举办一些比赛促进地区之间的发展，亦希望可以透过一些科技的技术如今次有和沙夏的科技公司利用AI去发掘更多有潜质的球员。

记者/摄影：魏国谦