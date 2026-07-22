Pokemon｜J-League 世纪联乘 Pokemon！全日60间球会专属比卡超产品8月登场

庆祝宝可梦诞生30周年 官方大玩「球场进化」 结合手机游戏推稀有精灵



日本职业足球联赛（J-League）为新赛季造势出奇招，宣布与全球最具影响力的动漫界超级巨神 IP Pokemon(宝可梦)展开横跨全日本的世纪合作！适逢宝可梦今年迎来诞生 30 周年，本次联乘活动将以「进化！J联赛正在进化！」为主题，在全日本多达 60 家职业足球会全面引爆。届时，J 联盟不仅会推出各球会专属的原创宝可梦商品、开设 Pop-up 快闪店，更会在足球场内举办别开生面的宝可梦特别表演与打卡点，誓要将足球激情与童年情怀完美融合！

社交媒体X截图

60家球会「专属皮卡丘」周边引爆 8月起陆续上架



诞生于 1996 年的宝可梦，今年刚好踏入 30 周年。这只跨越动画、实体卡牌及电子游戏的「吸金巨兽」，今次与 J-League 的合作可谓不遗余力。J 联盟官方证实，从 8 月起，官方网店及全日 60 家俱乐部的球场专卖店，将会陆续推出极具收藏价值的限定版原创商品，其中包括印有各球会队徽及独特配色、极具「球队专属比卡超（Pikachu）」特色的主题 T-Shirt、锁匙扣及应援围巾等。此外，各个球场在赛事日亦会设置与该场比赛特色相契合的「宝可梦主题拍照点（Photo Booth）」，让入场球迷及「宝可梦大师」们尽情打卡留念。

🇯🇵⚡ The J League x Pokémon collaboration is here.



All 60 clubs have been now assigned their own partner Pokémon. pic.twitter.com/txvfMOIuEd — Japanese Football (@JapaneseFbl) July 6, 2026



《Pokemon GO》植入足球元素 游戏内捕捉稀有「火焰射门」精灵



除了线下的实体产品与活动，线上的虚拟世界同样精彩。风靡全球的手机游戏《宝可梦 GO》（Pokemon GO）亦将正式植入足球与 J-League 元素。

在合作活动期间，玩家在现实中的足球场或特定区域内打开游戏，将有机会遇见并捕捉到融入了足球运动元素、拥有「火焰射门」等极其稀有招式的限定版宝可梦！这项虚实结合的跨界企划，预计将会吸引大批平日不常进场的游戏玩家，在今个暑假「全家总动员」涌入日职联球场，为联赛注入全新的观众层与庞大的经济效益。日职这次与宝可梦的「世纪进化」，无疑再次向全球展现了日本体育与动漫文化结合的无敌软实力。

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