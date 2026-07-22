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世界杯2026｜「Sam哥」奥祖亚含泪宣布退役！六战世杯并肩美斯C朗

足球世界
更新时间：13:15 2026-07-22 HKT
发布时间：13:15 2026-07-22 HKT

墨西哥传奇门将、被香港球迷称为「Sam哥」的奥祖亚（Guillermo Ochoa），周二透过社交平台发布感人短片，正式宣布结束长达 22 年的职业足球生涯。这位刚在美加墨世界杯写下「六度入选决赛周大军」历史的 41 岁钢门，用汗水与荣耀，为自己的绿茵传奇写下了最完美的终章。

点击观看片段

 

齐名C朗美斯 六度出征世杯创纪录

在刚过去的世界杯中，奥祖亚虽然主要担任墨西哥后备门将，但这已是他生涯第 6 次入选世界杯大军名单（2006至2026年），成功与C朗拿度及美斯并肩，成为足球历史上仅有三位达成此「六届神迹」的传奇巨星。在墨西哥最后一仗分组赛大胜捷克的赛事中，主帅艾古尔特意安排奥祖亚在尾段后备上阵，让他在其职业生涯发迹地，阿兹特克体育场（Estadio Azteca），接受全场八万名球迷的起立致敬。

「世杯版 Sam 哥」名震天下 屡献神救震惊全球

奥祖亚在短片中向球迷感性告白：「每一次穿上墨西哥球衣，我都把数百万墨西哥人的梦想捧在手中。今天，我正式挂起我的手套。」

奥祖亚的球会生涯虽横跨墨西哥、法国、西班牙等地，但真正让他名留青史的是世界杯上的精彩表现。他在 2014 年巴西世界杯对阵东道主巴西时，单场交出 6 次不可思议的「神级扑救」，力保大门不失一战封神；而在 2022 年卡塔尔世界杯，他更勇救波兰神锋罗拔利云度夫斯基的 12 码，成为首位在世界杯常规时间救出 12 码的墨西哥门将。一代传奇「Sam哥」的扑救英姿，将永远留在世界杯的辉煌历史之中。

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