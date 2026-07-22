西甲转会消息｜巴塞收购阿根廷前锋艾华利斯定下「最后通牒」7月31日前不放行即拉倒

西甲卫冕冠军巴塞隆拿为了填补神锋罗拔利云度夫斯基（Robert Lewandowski）离队后的锋线空缺，正全力斟介马德里体育会的阿根廷国脚祖利安艾华利斯（Julian Alvarez）。然而，面对马体会高层的强硬态度，巴塞会长拿朴达（Joan Laporta）已定下限期，若马体会在7月31日前仍拒绝放人，巴塞将会彻底终止谈判，转向其他替代目标。

拿朴达出价1亿欧罗遭马体会强硬回绝

波兰神锋利云度夫斯基正式告别鲁营后，巴塞隆拿急需引入一位世界级「9号仔」来撑起新球季的进攻大旗。助阿根廷于世界杯夺亚军的前锋艾华利斯成为了巴塞的头号猎物，而球员本人亦已公开表态，渴望离开万达大都会球场。巴塞此前开出的1亿欧罗(约9亿港元)首轮报价已被一口回绝，马体会行政总裁基尔马连（Miguel Angel GilMarin）更公开挑衅道：「我们没有接受1亿欧罗的报价，而且我们也绝对不会接受1.5亿甚至2亿欧罗(约18亿港元)的报价！」这番「死不放人」的言论，无疑给巴塞的收购行动泼上一盆冷水。

巴塞提价1.3亿上限 7月31日为「生死限期」

据报巴塞会长拿朴达与体育总监迪高（Deco）绝不打算无底线地被马体会「敲诈」。巴塞计划在未来几日内提交一份价值1.2亿至1.3亿欧罗(约12亿港元)的终极加码报价，但绝对不会达到宿敌皇家马德里先前开出的1.5亿欧罗天价上限。更关键的是，巴塞已定下7月31日为内部最后通牒期限，如果马体会届时依然拒绝接受，迪高将会立即「拉倒」交易，转而启动已经著手进行的其他备用方案。