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英超｜英超争议名哨安东尼泰莱宣布退役 坦言压力大到难以想像

足球世界
更新时间：12:24 2026-07-22 HKT
发布时间：12:24 2026-07-22 HKT

英格兰足坛传来重磅消息，英超最著名、争议与名气兼备的「光头球证」安东尼泰莱（Anthony Taylor），在美加墨世界杯落幕后宣布退役，结束长达16年的执法生涯。现年47岁的泰莱坦言，在顶级赛事执法所承受的压力和无休止的舆论审视极其巨大，如今是时候退下火线。

16年执法831场 曾因「福克兰政治」无缘决赛

泰莱在16年的球证生涯中累计执法831场比赛（其中432场为英超），曾两度主哨足总杯决赛，并担任FIFA裁判长达14年，执法过两届欧国杯及两届世界杯。他的职业生涯「最后一舞」，正是今届世界杯16强西班牙1:0绝杀葡萄牙的大战。值得一提的是，他本有机会执法2022年世界杯决赛，但因英阿之间的福克兰群岛历史争议，出于政治中立考量而被FIFA剔除，成生涯一大遗憾。

曾遭「狂人」摩连奴停车场指骂

提起泰莱，球迷最深的印象莫过于他多次见证英超著名场面，2022年车路士对热刺一役，领队干地与杜曹在完场握手时大打出手的经典一幕，正是由他处理。

在欧洲赛，他最著名的争议莫过于2023年欧霸杯决赛后，时任罗马主帅摩连奴（Jose Mourinho）因不满判罚，在停车场伏击泰莱并痛骂其为「耻辱」。英超裁判公司主席韦比（Howard Webb）赛后高度评价泰莱，盛赞其为英格兰足球史上最成功的球证之一。随著泰莱退役，英超赛场这位极具话题性的「黑衣人」正式成为历史。

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